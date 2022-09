Carolina Rey/ “Nuova avventura” su Rtl 102.5: intanto il gossip su Roberto Cipullo…

CAROLINA REY TORNA IN ONDA SU RTL 102.5: “NUOVA EDIZIONE DI…”

Carolina Rey sarà ‘protagonista’, questa sera (ore 21.20), del docufilm “Califano. Tutto in un tempo piccolo”, il docufilm andato in onda in prima serata ancora su Rai 2 lo scorso luglio e che la coppia formata da Massimo Cinque e Roberto Cipullo -allora fidanzato della stessa Carolina– ha dedicato al compianto Franco Califano, ultimo dei poeti moderni e scomparso quasi dieci anni fa, nel marzo del 2013. Nella pellicola che ripercorre la vita e l’arte del ‘Califfo’, tra materiale video inedito e testimonianze molto interessanti, la Rey ha interpretato i testi, accompagnata dal commento musicale di Alberto Laurenti, mentre Cipullo si è diviso con Cinque alla regia dietro la macchina da presa.

Intanto, in attesa di ascoltare la voce narrante di Carolina Rey nel documentario in onda stasera su Rai 2, di recente la 31enne conduttrice televisiva e radiofonica originaria di Roma è stata protagonista delle cronache televisive e di gossip seppure per motivi molto differenti. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, attraverso i suoi profili social costantemente aggiornati, l’ex conduttrice di Rai Gulp ha svelato il cast della nuova edizione di “No problem, viva l’Italia”, il format radiofonico di successo in onda su RTL 102.5 e che sarà on air dal venerdì alla domenica (dalle ore 11 alle 13). “Parte ufficialmente oggi la nuova edizione! Sono super felice di questa nuova avventura” aveva scritto la Rey su Facebook, dando appuntamento agli ascoltatori e ricordando il cast formato da Mario Vai e dall’altra ‘voce’ storica, quella di Manila Nazzaro.

CAROLINA REY, COS’E’ SUCCESSO CON ROBERTO CIPULLO?

Passando invece alle vicende di gossip che riguardano Carolina Rey, possiamo partire da quella che riguarda la sua vita privata: dopo una lunga relazione con il regista e produttore cinematografico Roberto Cipullo, mai coronata però dai fiori d’arancio e nonostante la nascita del piccolo Filippo si è scritto che i due si sono lasciati. Insieme dal 2015, la coppia era sempre apparsa molto unita tanti avevano pensato che alle viste prima o poi ci sarebbe stato il matrimonio, specie quando i due avevano annunciato la gravidanza e poi l’arrivo del loro figlio. Tuttavia, poi come un fulmine a ciel sereno era arrivata la notizia della fine del loro amore e la conferma l’aveva data il settimanale ‘Nuovo Tv’.

I motivi dietro la sopra citata e al momento solo presunta fine della loro relazione non sono chiari, anche se pare che Carolina e Roberto siano rimasti comunque in buoni rapporti anche per il bene di Filippo, il bambino avuto assieme circa quattro anni fa: infatti la notizia dell’addio aveva sorpreso non solo i fan della conduttrice romana ma pure alcuni conoscenti anche perché nelle varie uscite pubbliche la coppia aveva mostrato sempre di essere molto affiatata e, per citare una canzone, su di loro nemmeno una nuvola. In attesa di novità, va ricordato che qualcuno in passato aveva malignato su vent’anni di differenza tra di loro, ma si è trattato di malelingue prive di fondamento anche perché i due sono andati d’amore e d’accordo per tanto tempo decidendo pure di concepire un figlio.











