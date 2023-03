Carolina Stramare e Barbara Prezja, Le Mediterranee Pechino Express/ Vincitrici e..

Carolina Stramare e Barbara Prezja, Le Mediterranee brillano e vincono la prima puntata di Pechino Express

Carolina Stramare e Barbara Prezja, ovvero Le mediterranee di Pechino Express, hanno cominciato la loro avventura col botto, aggiudicandosi la prima puntata del reality. Le due ragazze non si sono perse in chiacchiere e hanno subito dimostrato di fare sul serio. Hanno detto temporaneamente addio ai social e alle comodità di una vita agiata, mettendosi in cammino sulla via delle Indie con il giusto sacrificio ed un approccio che si è rivelato vincente. Sono infatti Carolina e Barbara a tagliare il traguardo più velocemente delle altre copie, nel corso del primo appuntamento con Pechino Express, anticipando anche gli Avvocati e i Novelli Sposi.

Insomma la coppia formata da Carolina Stramare e Barbara Prezja va osservata con grande attenzione da qui in avanti, perché evidentemente le due ragazze hanno tutte le carte in regole per fare bene e puntare in alto. Alla fine della prima puntate, le Mediterranee hanno quasi condannato all’eliminazione gli Ipocondriaci Vergassola, padre e figlia, ma alla fine a salvarli ci ha pensato la busta nera di Pechino Express: la tappa non è eliminatoria.

Carolina Stramare e Barbara Prezja, Le Mediterranee: quante emozioni a Pechino Express

Non sono mancate le emozioni per Carolina Stramare e Barbara Prezia nella prima tappa di Pechino Express. Le Mediterranee, infatti, hanno assaporato la grande ospitalità della gente di Mumbai, calandosi in una realtà completamente diversa da quella a cui sono abituate. Così la coppia supera diversi ostacoli e trova una casa dove poter riposare prima di riprendere il cammino. Come dicevamo, Carolina e Barbara, sono state chiamate a scegliere chi eliminare tra le Attiviste e gli Ipocondriaci. La loro scelta è ricaduta su padre e figlia, ma solo per esclusione. Infatti – a loro dire – non avrebbero voluto decretare l’uscita di nessuna coppia. Così ci ha pensato la sorte a salvare gli Ipocondriaci, ma adesso attenzione alle possibili vendette…

