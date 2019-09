L’elezione di Carolina Stramare a Miss Italia 2019 non è priva di ombre secondo Dagospia. Il sito di Roberto D’Agostino le ha gettate fornendo anche qualche elemento destinato ad aprire un dibattito sulla finale della competizione. Il giornalista Giuseppe Candela si chiede in primis come mai il manager Alex Pacifico abbia invitato su Instagram a votare Carolina Stramare molte ore prima della finale di Miss Italia. E spiega che l’agente è stato anche presidente della giuria durante la sua elezione regionale. Nella finale di venerdì Carolina Stramare era stata eliminata, poi c’è stato il ripescaggio grazie all’intervento della giuria. Tra i giurati tra l’altro c’era Giulia Salemi, che è assistita proprio da Alex Pacifico. Dagospia spiega che l’influencer è stata inserita in extremis, tra lo stupore degli utenti social, dopo l’improvviso forfait di Elisa Isoardi. E ironicamente Giuseppe Candela si chiede per chi abbia votato, se non per la nuova Miss Italia.

CAROLINA STRAMARE, OMBRE SU MISS ITALIA: “L’AGENTE ALEX PACIFICO E GIULIA SALEMI…”

Gli intrecci tra Carolina Stramare, Alex Pacifico e Giulia Salemi sono confermati da Fattitaliani. In un recente articolo conferma che l’agente è il talent-scout della nuova Miss Italia. «Qui stasera abbiamo la nuova Miss Italia», disse durante la selezione di Miss Lombardia secondo il portale. E allora la giovane forse un po’ se lo sentiva? Il famoso agente del resto è esperto: rappresenta molti volti famosi. Oltre a Giulia Salemi, anche Massimiliano Varrese, Giovanni Ciacci, Jane Alexander, Benedetta Mazza, Pamela Camassa, Sara Facciolini, Tommaso Zorzi. «È quasi come avere la vittoria in tasca», scrive Fattitaliani. Il sito si è chiesto se ci sarà una collaborazione tra Carolina Stramare e l’agenzia di Alex Pacifico. Per ora nessuno ne parla, ma non sarebbe una novità, visto che il concorso potrebbe avvalersi dell’agente – secondo il sito sopracitato – per formare dal punto di vista artistico e mediatico la vincitrice di Miss Italia 2019.

