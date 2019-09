Carolina Stramare, Miss Italia 2019: chi è/ I social approvano “Ha vinto la bellezza”

I social sembrano aver apprezzato la decisione della giuria di assegnare la fascia, la corona e lo scettro di Miss Italia a Carolina Stramare, 20enne originaria di Vigevano. Basta infatti andare sulla pagina ufficiale Instagram del concorso di bellezza, per comprendere il tenore dei messaggi. Pressoché tutti sono concordi nel dire che ieri sera ha trionfato la bellezza. “Molto molto molto bella perfezione in assoluto complimenti”, scrive un utente, mentre un altro sottolinea: “Finalmente una miss degna di essere chiamata tale, strameritata la vittoria,la più bella di tutte le miss degli ultimi anni”. Un altro follower, probabilmente lombardo, si dice orgoglioso che ad aver vinto sia stata una sua conterranea: “Nell’80esimo anniversario del concorso Miss Italia , finalmente una splendida lombarda ha vinto il titolo nazionale. Complimenti a te bellissima Carolina e un futuro pieno di grandi successi e soddisfazioni”. Infine questi due commenti: “Meritata vittoria stupenda”, e “Bella! Finalmente ha vinto la bellezza!!!”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CAROLINA STRAMARE, MISS ITALIA 2019: CHI È

Carolina Stramare non era una delle favorite. Anzi, se dobbiamo dirla tutta, era stata pure eliminata. Ciononostante, dopo un rocambolesco ripescaggio da parte della giuria, Carolina si è aggiudicata la fascia di vincitrice di Miss Italia 2019. Proprio lei, la numero 3, su cui alla fine non scommetteva più nessuno. Quando Carolina è tornata in gara, ha stravolto letteralmente i pronostici. La favorita era Sevmi Tharuka Fernando, meglio nota come “la miss di colore” che sul podio è arrivata soltanto terza. Migliore il risultato della Miss Sicilia Serena Petralia, sfidante diretta di una delle sue migliori amiche. Tra lei e Carolina, infatti, era nato un bel rapporto, più forte di ogni invidia, gelosia e rivalità. Un connubio per certi versi strampalato (Carolina Miss Lombardia e Serena Miss Sicilia), per dimostrare che sì, è possibile andare d’accordo anche se si viene da posti diversi. Ma la lezione più forte, in questo senso, l’hanno data Sevmi e il suo essere “una cingalese italiana”.

Carolina Stramare, il trionfo a Miss Italia 2019

Carolina Stramare è Miss Italia 2019. Con la proclamazione della vincitrice si chiude la lunghissima finale andata in onda su Rai 1, che ha visto Alessandro Greco debuttare come conduttore della storica kermesse di Jesolo. Carolina ha trionfato in un’edizione importante, non solo perché si è trattato della numero 80 (quindi cifra tonda), ma anche perché ha segnato il ritorno in Rai del concorso delle polemiche. Polemiche, anche quest’anno, ce ne sono state, ma Mirigliani & co. le hanno prontamente messe a tacere. Nessun pericolo che la fama della neomiss venga offuscata a causa dei criticoni: Carolina è pronta a fare il suo esordio nel mondo dello spettacolo, anche se non è detto che sia questo il suo sogno. Di sicuro, se è piaciuta così tanto, è stato anche per il portamento e l’attitudine dimostrata sul palco.

Chi è Carolina Stramare

Carolina Stramare è nata a Genova ma è originaria di Vigevano, in provincia di Milano. Ha 20 anni, è diplomata al liceo linguistico e frequenta un corso di formazione in grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Tra i suoi segni particolari c’è senza dubbio l’altezza (mezza bellezza, nel noto detto popolare) e gli occhi verde smeraldo (in contrasto con la capigliatura scura). Carolina lavora come modella e pratica equitazione a livello agonistico. Il nonno Giovanni viveva a Col de Roer, anche se poi si è trasferito in Liguria. Suo padre si chiama Romeo ed è un mobiliere abbastanza noto di San Lorenzo al Mare. Al Lido di Bellagio, Carolina ha vinto il titolo di Miss Eleganza Lombardia, per poi aggiudicarsi la corona più importante di Miss Lombardia 2019. Sono circa 20mila i follower su Instagram, destinati irrimediabilmente ad aumentare dopo la vittoria a Miss Italia. Dai social risulta fidanzata con Alessio Falsone, il suo compagno l’ha accompagnata a Miss Italia 2019 rimanendole vicino durante tutto l’evento.



