Vincitrice Miss Italia 2019/ Chi è? Tagliate fuori dai bookie, ma…

C’è curiosità per vedere chi sarà la vincitrice di Miss Italia 2019. Alcune ragazze sono state tirate totalmente fuori dalla competizione dai bookmakers. Tra le ottanta in gara sono solamente dieci quelle che vengono considerate favorite, mentre le altre sono tutte molto lontane dal successo. Nonostante questo il concorso, in onda da Jesolo, ci ha regalato spesso anche delle grandi sorprese. Se sui social tutti sembrano sicuri della vittoria di Giada Pezzaioli, c’è chi mostra il nome di altre tra le papabili vincitrici. Ciò che è certo è che le regioni italiane stanno facendo valere il loro campanilismo alla ricerca di quella che sarebbe una vittoria anche legata alle miss viste di città in città lungo tutto lo stivale. (agg. di Matteo Fantozzi)

Le outsider pronte a sovvertire i pronostici

Sono diverse anche le outsider che proveranno a vincere Miss Italia 2019. Tra queste non si può non parlare Ilaria Petruccelli e Serena Petralia che sono a quota 8.00 ma sono subito dietro alle due favoritissime. C’è grande curiosità anche di capire se qualcosa di importante potranno fare Alessandra Boassi (9.00) e Marialaura Caccia (11.00). Attardate più dietro troviamo Angela Etiope (17.00), Emily Bolognesi (21.00), Cosmary Fasanelli e Myriam Melluso (26.00). Il concorso, in diretta su Rai 1 da Jesolo, ci ha già regalato diverse sorprese in passato, non è dunque scontato che vincano le favoritissime. Di certo le ipotesi sono diverse, ma rimangono pur sempre chiacchiere in attesa dell’inizio del programma. (agg. di Matteo Fantozzi)

Chi sarà la vincitrice di Miss Italia 2019?

Chi sarà la vincitrice di Miss Italia 2019? Ancora poche ore separano i telespettatori dal verdetto, che vedrà una delle ottanta ragazze in gara indossare la corona che lo scorso anno è stata vinta da Carlotta Maggiorana. Sui social, intanto, è già scattato il toto-nomi: c’è chi punta su una ragazza dai capelli biondi e dalla pelle molto chiara, visto che lo scorso anno a trionfare è stata una concorrente mora, e c’è poi chi spera di veder salire in cima al podio una rossa. Tuttavia, i primi indizi sulle concorrenti favorite dal pubblico arriveranno soltanto questa sera, quando Alessandro Greco, alla conduzione della 80 esima edizione del concorso, aprirà il televoto. Ma non è solo la vincitrice a scatenare la curiosità degli utenti. In virtù del successo che tante volte ha investito la seconda o la terza classificata, schivando la detentrice del titolo, sono in molti a interrogarsi sulle ragazze che saliranno sul podio. Inoltre, è stata stilata una classifica con le regioni favorite, nata da un calcolo che tiene conto del numero di ragazze partecipanti per ogni area geografica e delle relative probabilità di vittoria.

Le regioni favorite

Secondo una serie di statistiche stilate da Eurobet e Sisal, la regione da cui potrebbe provenire la vincitrice di Miss Italia 2019 è la Puglia. Questa regione, infatti, grazie a una serie di fasce consegnate nelle ultime settimane, può contare sul numero di partecipanti maggiore, che di fatto fanno aumentare le probabilità di vittoria. Numeri alla mano, Eurobet quota a 2.75 il trionfo di una miss pugliese, mentre Sisal, leggermente più cauto, la dà a 5. Tra le regioni che hanno una maggiore probabilità di vincita, al secondo posto troviamo la Lombardia, data a 3.00 su Eurobet e a 6.00 su Sisal. Al terzo posto si torna al sud con la Sicilia, quotata a 4.00 da Eurobet e a 7.50 da Sisal. Poco fuori dal podio vi è invece la Liguria, quotata a 6.00 da Eutrobet e a 16.00 da Sisal. Ma chi sono le concorrenti che, secondo queste statistiche, potrebbero conquistare la corona? Tra le siciliane troviamo la numero 50, Laura Tortorici, la numero 59, Angela Sette, la numero 31, Teresa Corso e la numero 20, Serena Petralia. Per la Puglia, regione favorita, ci sono invece la numero 30, Ilaria Petruccelli, con la fascia di Miss cinema, la numero 17 Giada Pezzaioli, la numero 57, Cosmary Fasanelli, la numero 66, Maria Campaniello e la numero 45, Floriana Russo.



