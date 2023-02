Carolina, Tommaso e Chiara, figli e nipote di Marcella Bella/ “È molto affettuosa…”

Marcella Bella, a “Verissimo”, su Canale 5, ha accolto due dei suoi figli, Carolina e Tommaso, e la nipote Chiara, figlia di suo fratello Gianni Bella. Tommaso, “il piccolo di casa”, ha dichiarato, entrando in studio: “Mamma è molto affettuosa. Anche mio fratello viene sempre coccolato come fosse un bambino! Mia madre trova sempre i difetti in tutte le mie fidanzate, non vanno mai bene. Adesso ho una frequentazione…”. Carolina, figlia di Marcella Bella, ha aggiunto: “Io e lei abbiamo un rapporto conflittuale, però ci dicono che siamo uguali… Sicuramente è una mamma molto simpatica”.

Marcella Bella: "Voglio tornare in gara a Sanremo"/ "Mike Bongiorno mi scoprì"

MARCELLA BELLA, I FIGLI E LA NIPOTE CHIARA: “MI CONFRONTO CON ZIO GIANNI SEMPRE”

La nipote di Marcella Bella, Chiara, ha fatto eco ai figli della cantante: “È una donna esigente, abbiamo grande feeling e ridiamo tanto insieme. Vado spesso in vacanza con lei e scoppiamo sempre a ridere. Papà Gianni? È un padre speciale e adesso, complice la malattia, sono diventata un po’ la sua voce per farlo conoscere ai più giovani. Sono passati tredici anni da quando è stato male, ma è sempre lui che ci tira su con il suo sorriso. C’è un progetto per i giovani talenti, che si chiama ‘Festival Musica Bella’ e sono felice”.

