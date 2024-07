Chi è Marcella Bella: carriera, vita privata/ Gli amori: la liaison con Red Canzian e il marito Mario Merello

Da quel 1965 che le servì come trampolino di lancio, Marcella Bella è riuscita ad entrare di diritto negli annali della musica italiana. Era il Festival degli sconosciuti, kermesse organizzata dal celebre Teddy Reno. La cantante classe 1952 superò le selezioni ma, avendo solo 13 anni, la sua partecipazione fu invalidata. Come racconta Wikipedia; quell’esperienza fu solo la prima di innumerevoli concorsi ai quali prese parte prima di spiccare definitivamente il volo nel corso degli anni settanta.

Con la canzone forse più celebre, “Montagne Verdi”, Marcella Bella conquista il pubblico del Festival di Sanremo nel 1972. Appena ventenne, trova quindi la consacrazione necessaria per vivere da protagonista gli anni a seguire sfornando canzoni sempre più apprezzate dal pubblico. La notorietà acquisita ha acceso i riflettori anche sulla vita privata della cantante che, salvo un flirt con un altro volto noto della musica italiana, ha dedicato il suo amore unicamente all’uomo che da quasi 50 anni è suo marito: Mario Merello.

Marcella Bella, l’amore indissolubile per il marito Mario Merello: “Sono ancora il suo grande amore…”

Come anticipato, Marcella Bella ha avuto una storia d’amore – seppur breve – con un collega piuttosto noto. Come riporta Wikipedia, per un anno ha avuto una frequentazione con Red Canzian che solo da poco era diventato il nuovo bassista dei Pooh. La liaison risale al 1973, sei anni dopo invece conoscerà il suo unico vero amore: Mario Merello, suo marito.

Marcella Bella e suo marito Mario Merello sono convolati a nozze 10 anni dopo il primo incontro, precisamente nel 1989; un amore sempre protetto dalle telecamere ma che in in più occasione la cantante ha voluto celebrare: “Mio marito è estraneo al nostro mondo, ha sempre lavorato 12 ore al giorno; è una persona discreta, ombrosa, ma affascinante… Ero e sono il suo grande amore”. La bellezza del loro matrimonio è stata impreziosita dalla nascita di ben tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

