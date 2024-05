Mario Merello, marito Marcella Bella/ La cantante: “l’imprevisto però era dietro l’angolo… rimasi incinta”

Mario Merello è il marito di Marcella Bella e padre dei suoi tre figli Carolina, Giacomo e Tommaso. Un grande amore quello nato tantissimi anni fa tra una delle più belle voci della canzone italiana e l’imprenditore milanese. Classe 1946, Mario è conosciuto nel mondo dello spettacolo e della musica per essere il compagno di vita e marito di Marcella Bella. Lontano dalle luci del mondo dello spettacolo, Mario è da sempre una costante nella vita dell’interprete di “Montagne verdi”. Proprio Marcella Bella in una vecchia intervista parlando del marito disse: “era ed è totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno”.

Non solo, la cantante parlando del marito Mario ha aggiunto: “è una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non si espone troppo”. Un grande amore quello nato tra i due con la cantante che, ancora oggi, è innamorata come il primo giorno!

Marcella Bella e l’incontro con il marito Mario Merello

L’incontro tra Marcella Bella e Mario Merello ha lasciato il segno. La cantante di Montagne verdi nel pieno della sua carriera artistica incontra Mario e ne resta subito colpita, anche se lui era sposato. “Lui riusciva però a trovare del tempo anche per me che ero e sono il suo grande amore” – ha raccontato Marcella Bella che inizia una relazione con l’imprenditore e resta incinta. “L’imprevisto però era dietro l’angolo… rimasi incinta” – ha raccontato la cantante dalle pagine del Corriere della Sera. Nonostante Mario fosse un uomo sposato con un figlio, Marcella accoglie con grande gioia la notizia della prima gravidanza.

Non fu facile quel periodo per la cantante. A sostenerla la collega Mina che decise di chiamarla come ha raccontato proprio Marcella: “ricevetti una telefonata da Mina che si era trovata in una situazione simile molti anni prima con l’attore Corrado Pani. Voleva manifestarmi il suo appoggio. Mi disse: ‘A te andrà meglio’. Ai miei tempi non c’era ancora il divorzio e l’Italia era più bacchettona”. E infatti le cose sono andate alla grande, visto che Marcella e Mario si sono sposati nel 1989 e da allora non si sono più lasciati!











