Da quasi dieci anni, ormai, Carolyn Smith lotta contro un tumore al seno. Una malattia terribile che la celebre coreografa cerca di affrontare con il massimo del coraggio, affidandosi alle cure dei medici e tenendosi sempre stretta il marito Ernestino Michielotto, detto Tino. Lui è il suo faro, pronto ad illuminarle la via con il suo sostegno instancabile e incondizionato. Per Carolyn è fondamentale, soprattutto nei momenti più bui e spaventoso.

Negli ultimi mesi, oltretutto, la Smith ha dovuto fare i conti con dei peggioramenti inattesi e i medici stanno facendo di tutto per tenere a bada il tumore. “Io reggo, però ogni tanto c’è qualche complicazione o qualche malessere. Ho dovuto iniziare a fare iniezioni per proteggere il midollo osseo”, il racconto choc di Carolyn Smith. La giurata di Ballando con le Stelle 2024 si affida totalmente alle cure per resistere alla malattia, ma a volte le conseguenze sono pesanti da sopportare.

“Quando respiro, mi fa male la pelle”, ha racontato Carolyn. “Mi sento come se un treno mi avesse preso davanti e dietro e mi dispiace quando non posso lavorare, perché per me è vita”, ha confidato commossa la giurata di Ballando con le Stelle. La malattia inevitabilmente l’ha messa in ginocchio anche da un punto di vista emotivo, perché in queste condizioni la Smith non può sapere a cosa andrà incontro.

Può solo sperare nelle cure e continuare a lottare: “Mi piace avere il controllo delle cose ma quando dovevo sottopormi di nuovo agli esami, sentivo di non averlo. Ora va meglio ma prima stavo male”, confida Carolyn. Al suo fianco c’è ovviamente Tino, anche lui coreografo e professionista. “Se lui va in panico, anche io vado in panico e non va bene. Molte cose le ho affrontate da sola”, ha detto la ballerina, che anche in questo senso vorrebbe proteggere la sua dolce metà.

