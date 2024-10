Ballando con le stelle 2024, Simone Di Pasquale contro la giuria: “Su alcuni personaggi troppo cauta”

Nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2024 c’è stato un momento di altissima tensione tra la giurata Carolyn Smith ed il ‘tribuno del popolo’ ed ex maestro di ballo del programma Simone Di Pasquale. Tutto è nato subito dopo l’esibizione di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Il comico napoletano ha accusato la giuria di essere prevenuta e snob e di non essere oggettiva con lui nei giudizi. A difenderlo è intervenuto Simone Di Pasquale: “Io non so la giuria dove vuole andare a parare perché nel complesso è stata buona”

E subito dopo Simone Di Pasquale nello show di Milly Carlucci ha lanciato una frecciata pesantissima alla giuria: “Abbiamo visto le esibizioni di Ossini, di Alan Friedman e della Bruganelli ed adesso voglio vedere come giudica la tua esibizione che su alcuni personaggi ci va un po’ cauta. Lui ha seguito i passi e voglio vedere se Carolyn Smith ci dice che ha sbagliato tutti i passi. Partiamo dalle basi si devono eseguire tutti i passi.”

A Ballando con le stelle 2024 il clima si è surriscaldato rapidamente ed è diventato incandescente successivamente. C’è stato un violento scontro tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale ed anche inaspettato. Quando è stato il turno della Presidente di giuria quest’ultima si è sentita tirata in causa: “Voglio dire una cosa a Simone, ricordati che quando dici giuria devi dire nomi e cognomi.” “Siete molto delicati vi sentite subito…avete il vostro carattere ma siete uguali” ha immediatamente replicato Simone Di Pasquale che poi ha concluso sgarbatamente: “Fai il tuo lavoro” “Prendendo rispetto, parliamo dopo” ha concluso Carolyn Smith.