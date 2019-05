Carolyn Smith/ Critiche a Milena Vukotic e Angelo Russo (Ballando con le stelle 2019)

Carolyn Smith rimane una delle grandi protagoniste di Ballando con le Stelle 2019 e seppur severa, continua a essere fra le giudici più apprezzate dagli spettatori. Uno dei pallini della giudice è la sensualità delle concorrenti femminili, uno dei tanti dettagli che ha sottolineato anche in occasione delle ultime esibizioni. In particolare a Elisa Isoardi, a cui ancora prima del suo debutto nel dance show ha consigliato qualche lezione di sensualità. Sembra che la conduttrice abbia preso alla lettera i suoi suggerimenti, visto che durante la performance non si è mostrata del tutto impacciata. Nel corso della semifinale, la beniamina di Smith le ha riservato invece una sorta di delusione. Milena Vukotic infatti non è riuscita a valorizzare al meglio il Paso Doble, concentrandosi solo sulla parte sensuale e meno sull’aspetto vigoroso del ballo. Questo senza nulla togliere all’eleganza ed alla delicatezza dei suoi movimenti, più volte osannati dalla Presidente della giuria.

Carolyn Smith severa anche a un passo dalla finale

Paladina della tecnica, Carolyn Smith non ha riservato critiche accese nella semifinale di Ballando con le Stelle 2019. In questa fase così delicata del programma, si è concentrata ancora di più sul movimento delle braccia e delle spalle. E non solo per quanto riguarda i concorrenti, ma anche i ballerini professionisti. Non le è piaciuto in particolare il Paso Doble di Angelo Russo, che ai suoi occhi ha perso la fluidità valorizzata nelle precedenti esibizioni. Senza considerare diversi errori dal punto di vista tecnico, dovuto a una minore estensione delle braccia che hanno reso più meccanico il ballo del concorrente. Questa volta invece Carolyn ha scelto di non intromettersi nella polemica avvenuta fra Raimondo Todaro ed il resto della giuria, preferendo riportare ancora una volta l’attenzione al ballo e non agli scontri. La Presidente della giuria però ha aspettato che la conduttrice le chiedesse di esprimere il proprio parere, prima di dire il suo verdetto: Nunzia De Girolamo ha ruotato troppo i piedi, “in generale è andata bene, ma non mi sono piaciute alcune prese“. Il Tango della coppia è stato approvato a livello professionale, come si nota dal 7 assegnato dalla Smith, in contrasto con il 4 di Selvaggia Lucarelli.

