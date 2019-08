“Carolyn Smith è morta”/ Video, “Una bufala! Sto bene, se muoio almeno avvertitemi”

Carolyn Smith ha deciso di rassicurare le tantissime persone che, nelle ultime ore, le stanno inviando messaggi preoccupati e email allarmate. Tutta colpa di una bufala dell’ultima ora che la vorrebbe morta. Così, la storica giurata di Ballando con le stelle, ha deciso di metterci la faccia e, con un video pubblicato su Instagram, ha spiegato cosa è accaduto. “Ho fatto un live prima ed ero un pochettino preoccupata perché c’è tanta gente sta mandando messaggi, email, chiamate perché ha sentito che in pratica stavo malissimo e una signora ha pensato ‘menomale che non sei morta’.” ammette la Smith. Ma la prende con ironia: “Per favore, avvisatemi se per caso succede qualcosa a me perché io non ne so nulla. – e col sorriso aggiunte – certo ogni tanto è vero che ho dei dolori perché faccio delle cure, ma son qua, son viva, sto bene. Non sono morta e sto andando a fare un evento qui in Sicilia”.

Carolyn Smith: “Morta? Sono più che viva!”

Un messaggio che Carolyn Smith tiene a ribadire anche per coloro che non hanno tempo e modo di ascoltare il suo video messaggio. Infatti, accanto al video, la giurata di Ballando con le stelle tiene a ribadire con un altro messaggio per i suoi follower e non solo. “Mi stavo preoccupando che mi fosse successo qualcosa… sono sempre l’ultima a sapere le cose! – scrive la Smith, che ribadisce – Mi stanno arrivando messaggi ovunque augurando me il meglio, forza, non mollare e addirittura una signora mi ha detto quando mi ha visto: MENO MALE CHE SEI VIVA! Perché ha letto che ero morta! #STICAZ*I. Sono piu che viva!!! Buona serata a tutti. Per favore… avvisatemi se succede qualcosa!”





