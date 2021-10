Carolyn Smith/ La malattia e l’amore per il marito Tino Michielotto: “Il tumore? Va e viene”

Carolyn Smith e Enestino “Tino” Michielotto: “ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci”

Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle, è sposata con Enestino “Tino” Michielotto, ballerino e coreografo. I due si sono sposati nel 1997 e per la coreografa di Glasgow si è trattato del secondo matrimonio. Come raccontato da Carolyn Smith al settimanale Intimità, l’incontro con Tino è avvenuto a fine anni Ottanta, ma la storia d’amore è iniziata ufficialmente nel 1987: “Nel mondo dello spettacolo c’è un alto tasso di infedeltà ma noi ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci. Quando ci siamo messi insieme sapevo bene che le tentazioni non gli sarebbero mancate però ero tranquilla perché ci eravamo fatti quella promessa, ovvero di parlarci prima che potesse eventualmente succedere qualcosa con altre persone”. Carolyn Smith e Tino Michielotto vivono in provincia di Padova. La coppia non ha avuto figli.

CAROLYN SMITH/ Dedica struggente di Milly Carlucci e Belli: "In prima linea quando.."

Carolyn Smith: il tumore al seno e la lotta contro la malattia

Nel novembre 2015 Carolyn Smith ha rivelato di avere un tumore maligno al seno: “So combattendo contro un nemico odioso che io chiamo l’intruso. Ha preso alloggio nel mio corpo e nella mia vita senza essere invitato. Ma io sono una combattente e lo sconfiggerò”, aveva raccontato sulle pagine del settimanale “DiPiù”. Dopo una fase di remissione, nel 2018 la coreografa ha rivelato di essere in trattamento per una recidiva: “Io sto lottando pubblicamente da ormai due anni non di certo per altri obbiettivi ma per levare la parola tabù da tutto ciò: donne parlatene e non abbiate paura di farlo. Ieri ho ricominciato una seconda lotta ma sorrido e non mollo mai!”, aveva scritto su Instagram.

Ernestino Michielotto, marito Carolyn Smith/ Il dramma della malattia vissuto con lui

Ancora oggi, Carolyn Smith lotta contro lo “sconosciuto” (così chiama il cancro al seno): “Gli ultimi esami sono andati bene. E con questo pensavo fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65 per cento di possibilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire…”, ha confessato in questi giorni su Oggi.

LEGGI ANCHE:

Paolo Belli "Carolyn Smith? Tra noi un rapporto di fratello e sorella"/ La stupenda dedica

© RIPRODUZIONE RISERVATA