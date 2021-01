Carolyn Smith: “Tumore? Oggi giorno della verità”/ “Farò i controlli, sto pregando”

Continua la battaglia di Carolyn Smith contro il tumore al seno. La nota coreografa e giudice di Ballando con le stelle da anni affronta con forza questa lotta che è la più difficile della sua vita. Lo fa senza mai perdere il sorriso al quale ha abituato il pubblico di Rai 1 nel corso di tutte le edizioni di Ballando che l’hanno vista presidentessa di giuria. Oggi per la Smith è però una giornata molto importante. Lo ha annunciato lei stessa, poche ore fa, con un post su Instagram nel quale è apparsa alquanto agitata. Nel video postato, Carolyn annuncia infatti che è arrivato “il grande giorno”, quello di sottoporsi ai nuovi controlli per scoprire l’andamento della malattia. Così, abbastanza provata dal momento, la coreografa ha annunciato la sua speranza: quella di avere dai medici un esito finalmente positivo.

Giorno di controlli per Carolyn Smith: “PET e TAC, spero che mi dicano ‘hai finito'”

“Buon giorno a tutti. – ha esordito Carolyn Smith nel post che la vede in strada, con mascherina, intenta a recarsi in clinica – Il mio cuore sta andando a 1000 all’ora e non ho corso.” sottolinea. Così fa sapere che è per colpa del “pensiero a fare il PET e TAC. Una cosa buona non ho la tosse psicologico! A stare fermo per tanto e non muoversi o tossire è un impresa. Ma ormai sono abituata.” Infine ammette le sue ansie del momento: “Sto pregando che tutto va bene, e mi dicono hai finito.. basta trattamenti.” La Smith ha postato questi video circa 7 ore fa e, al momento, non ha annunciato quali sono stati i risultati di questi controlli.

