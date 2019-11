Carolyn Smith/ “Voglio risposare mio marito! Il dispiacere? Non avere figli”

Carolyn Smith proprio in questi giorni ha festeggiato 30 anni di amore con il marito Ernestino Michielotto. “La nostra storia ha dell’incredibile. Lui era un mio allievo, oltre che un amico, e tutto avrei immaginato tranne che un giorno saremmo diventati una cosa sola”, racconta intervistata da “Chi”. Il giudice di Ballando con le stelle prosegue: “Avevo un matrimonio fallito alle spalle e le mie aspettative nei confronti dell’amore erano piuttosto basse. Poi è arrivato il primo bacio e il resto è storia. Se lo ricordo? Come se fosse ieri! Tino (lo chiamerà così per tutta l’intervista, ndr) mi stava accompagnando in aeroporto perché, da lì a poco, avrei dovuto prendere un volo per Lugano. Ma quando è arrivato il momento di prendere la valigia, ci siamo guardati e non c’è stato bisogno di aggiungere nient’altro”. Poi ha svelato che il segreto di una unione tanto longeva è litigare sempre: “Per poi, come da copione, ritrovarci per fare pace. Tino è il classico italiano abitudinario; io, da brava scozzese, sono molto più libera”.

Carolyn Smith si risposa con il marito Tino Michielotto

Nonostante abbiano molte discussioni, Carolyn Smith confida anche di essere molto simile al marito: “Abbiamo molte cose in comune come i valori e le passioni. Però mai avrei pensato che la nostra storia sarebbe durata così tanto”. Poi confida che le piacerebbe risposarsi: “Tino è sempre un po’ restio a certe manifestazioni, ma quando gliene ho parlato mi ha detto: “Be’, perché no? Questo, in fondo, è un traguardo importante”. La nostra storia, almeno all’inizio, non è stata una passeggiata. Qualcuno ha provato a farmi passare come una guastafeste visto che Tino, prima di me, aveva un’altra donna. Allo stesso tempo, per non farci mancare nulla, anche il mio ex marito ha fatto di tutto per far passare Tino come la causa della nostra separazione”. Naturalmente non era vero: “Abbiamo iniziato a frequentarci quando eravamo entrambi single. Non siamo superficiali e mai avremmo giocato con i sentimenti altrui. Siamo monogami e lo siamo sempre stati”. Poi confessa il suo grande dispiacere, non avere avuto figli: “A 23 anni sono rimasta incinta del mio primo marito, ma ho avuto un aborto spontaneo. Con Tino, invece, abbiamo provato e riprovato, ma non sono mai venuti”.

