Carolyn Smith e il tumore/ Video: “Combatto da 4 anni contro l’intruso, io vincerò!”

Sono passati pochi giorni da quando Carolyn Smith, coreografa e giurata di Ballando con le Stelle, si è sottoposta alla PET per comprendere lo stato del tumore. Un esame molto delicato che ha provocato nella donna molta ansia in attesa dei risultati che hanno portato ad una duplice notizia: una buona e una cattiva. La buona era stata la conferma dell’assenza di altre cellule tumorali sparse nel corpo, ma a questa si era associata anche la delusione nell’apprendere che il tumore non solo non è ancora andato via ma si è “svegliato un po’”. In un video su Instagram aveva fornito le notizie ufficiali sul suo stato di salute annunciando: “Il tumore c’è ancora e purtroppo è leggermente più attivo rispetto a prima”. Nonostante la notizia non tanto positiva, la Smith aveva annunciato già nei giorni scorsi la sua intenzione di non arrendersi, malgrado la delusione, ma anzi di continuare a lottare: “Lo accetto, anche se è abbastanza difficile ma ho fiducia nei medici e nei medicinali che devo prendere”, aveva spiegato, anticipando quello che sarebbe avvenuto nei giorni seguenti. Nuove visite, durante le quali avrebbe scoperto il nuovo percorso da seguire nella sua lotta al tumore.

CAROLYN SMITH, CONTINUA LA LOTTA CONTRO IL TUMORE

Quel giorno è finalmente arrivato ed oggi, come documentato dalla stessa Carolyn Smith via Instagram, ha annullato seppur con dispiacere i suoi impegni per presentarsi ad una visita con il suo oncologo. “Sono qui a Roma, sto aspettando il mio oncologo, Prof Paolo Marchetti, con tutti gli esami in mano e da qui vediamo il nuovo percorso. Perchè a tutti i costi devo mandare via quell’intruso il più veloce possibile”, ha commentato la giurata di Ballando con le Stelle in un video social. Sono in attesa del verdetto e del programma di cure”, ha aggiunto nella didascalia al video. “Io sono una guerriera e ho sempre fatto tutto per mandarlo via… adesso devo essere ancora più forte e non sgarrare nulla. Le cure le ho fatte in modo impeccabile ma devo imparare a dormire, riposare e mangiare veramente correttamente”, ha aggiunto. Anche per questo la Smith ha avuto modo di parlare della sua situazione alimentare con la Dr.ssa Sara Farnetti ed ora è pronta a ripartire con la sua battaglia. “Combatto il tumore da 4 anni… ma io vincerò!”, ha chiosato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA