C’è grandissima attesa per la nuova edizione di Ballando Con le Stelle 2024 e Milly Carlucci ha svelato qualche chicca a DavideMaggio.it. Nell’intervista, la conduttrice del talent più famoso di Rai non si è sbottonata troppo sulle ultime notizie, ma ha rivelato una super news che riguarda i giudici. Ormai è uno dei programmi di maggior successo del sabato sera e il fermento cresce sempre di più per avere alcuni spoiler sulla nuova stagione di Ballando con le Stelle 2024 e su chi saranno i nuovi concorrenti. Negli ultimi mesi le indiscrezioni sono state tantissime, ma nessuna è stata confermata.

Si è partiti con la speranza di vedere Chiara Ferragni nel cast e tantissimi altri nomi big come Matteo Bocelli a Ballando con le Stelle, eppure tutto tace ancora. A vincere lo scorso anno è stata Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. Il suo percorso aveva stupito tutti per la tenacia e la sua naturalezza nel volteggiare sul palco e in sala da ballo. Ad incuriosire tutti gli spettatori non sono però solo i concorrenti ma anche i giudici di Ballando con le Stelle 2024.

Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci fa la vaga sui giudici: “Cast da definire”

Alla conferenza sui palinsesti Rai 2024/2025, Davide Maggio ha incontrato Milly Carlucci e le ha fatto alcune domande sulla nuova edizione, che inizierà ufficialmente il 28 settembre su Rai1, come al solito in prima serata. Ovviamente il pubblico è in fermento per scoprire chi saranno i giudici di Ballando con le Stelle 2024, date le premesse piene di novità- Oltretutto, come ha chiarito Milly, Ballando partirà in anticipo rispetto agli altri anni proprio perché il format è leggermente cambiato e si è scelto di invitare più coppie per un totale di ben 12 puntate. Durante l’intervista Milly Carlucci ha anche ribadito che lo scopo di quest’anno è quello di far risaltare ancora di più il programma, riaffermandolo come un grande classico della storia televisiva.

Dopotutto è così, con oltre una decade di attività rimane il talent sulla danza più seguito di sempre, anche grazie alla bravura e all’eleganza estrema della conduttrice. Ed è stata proprio lei a raccontare che “nonostante la concorrenza spietata da tutte le parti”, il programma è sempre stato al primo posto, attesissimo da tutti i fan. Poi il mega spoiler sulla giuria. “La giuria è confermata?”, alla domanda Milly Carlucci prova a girarci intorno, rispondendo che adesso si sta definendo il cast, precisando che per quanto riguarda i giudici l’argomento non è ancora stato preso in mano. Solitamente in prima linea a giudicare i concorrenti troviamo ormai da anni la giornalista Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, la coreografa Carolyn Smith, Fabio Canino e il mitico Guillermo Mariotto, che con le sue frasi pungenti riesce sempre a gelare i neo-ballerini. Li rivedremo tutti quanti? Non ci resta che attendere ancora un po’.