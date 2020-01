Carrasco al Napoli?/ Calciomercato news: ecco il belga se non arriva Politano

Yannick Carrasco al Napoli è una pista che andrà valutata con attenzione, nuova idea per i partenopei che si potrebbe concretizzare qualora non dovesse andare a buon fine lo scambio tra Matteo Politano e Fernando Llorente che il Napoli sta cercando di imbastire con l’Inter. La dirigenza partenopea infatti sta cercando di rafforzare la batteria degli esterni offensivi a disposizione di Gennaro Gattuso, magari la partita di lunedì sera contro i nerazzurri sarà l’occasione per approfondire il discorso sullo scambio Politano-Llorente, ma è dovere del Napoli valutare anche altre possibili soluzioni fra le quali c’è appunto anche Yannick Carrasco, secondo quanto ha riferito oggi il Corriere della Sera.

CARRASCO AL NAPOLI? IL BELGA VUOLE TORNARE IN EUROPA

Yannick Carrasco potrebbe essere una ottima soluzione per il Napoli e troverebbe il gradimento del suo connazionale Dries Mertens. Ricordiamo che qualche anno fa Ferreira-Carrasco era un talento sulla bocca di tutti: nel frattempo ha rinunciato al doppio cognome conservando solamente quello della madre a causa dei pessimi rapporti con il padre, ma soprattutto non ha sfondato all’Atletico Madrid finendo per accettare la proposta dei cinesi del Dalian Yifang. Ottimo affare dal punto di vista economico, ma a nemmeno 25 anni un enorme passo indietro dal punto di vista tecnico: due anni in Cina per Carrasco (che si trasferì nell’inverno 2018) sono stati più che sufficienti e ora il giocatore vuole tornare in Europa. Napoli potrà essere la destinazione giusta?

