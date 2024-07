Carta acquisti 2024/ Le date dei pagamenti e soggetti beneficiari (ultime notizie oggi 2 luglio)

La vita ci sta ponendo dinnanzi ad una serie difficoltà economica a cui è sempre più difficile opporsi. Le famiglie con bambini piccoli e gli anziani sono le categorie più colpite.

Per loro è prevista – e non è una coincidenza – la carta acquisti. Un contributo che viene elargito a bimestre e prevede 80 euro da poter spendere per fare benzina oppure per poter fare la spesa

Carta acquisti 2024: come funziona il pagamento?

L’incaricata al pagamento è l’INPS che eroga l’importo ogni due mesi e ogni 15° del mese in cui spetta. Il giorno di accredito della carta acquisti dipende da quando è stata presentata la domanda per ricevere la carta acquisti.

Il beneficiario può recarsi presso gli uffici di Poste Italiane dove dovrà mostrare il documento di identità, la copia della domanda e il messaggio che conferma il ritiro e successivamente attendere che arrivi il PIN presso la propria residenza.

Di seguito un esempio che mostra i soggetti a cui spetta il beneficio rapportato all’ISEE presentato.

Soggetti Spettanti ISEE Famiglie con bambini con età inferiore a 3 anni ISEE massimo di 8.052,75€ Persone over 65 Reddito massimo o ISEE di 8.052,75€ Persone over 70 ISEE di 8.052,75€ o reddito massimo di 10.737€

Ipotizzando che il primo accredito sia avvenuto il 15 di luglio 2024 e dal momento che il pagamento avviene ogni due mesi, il prossimo sarà previsto per il 15 di settembre2024

Controllo del saldo

I titolari della carta acquisti possono controllare il proprio saldo autonomamente: verificandolo sul sito ufficiale Poste Italiane, chiamando al numero verde 800.130.640 oppure telefonando da rete fissa al numero 800.666.888.

