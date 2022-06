Carta del docente 2022/ Misura riconfermata, a settembre 1000 euro

I docenti di ruolo rinnovano ogni anno un bonus cultura di 500 euro denominato carta del docente. Chi non riesce a spenderlo entro il 31 agosto 2022 potrà però farlo entro il prossimo settembre dove si vedrà assegnare anche i 500 euro relativi al prossimo anno scolastico e spendibili entro e non oltre il 31 agosto 2023.

Carta del docente 2022: la normativa

A stabilirlo è il decreto 36/2022 che sta per essere convertito in legge per cui anche quest’anno la carta del docente sarà riconfermata.

Inizialmente la carta del docente veniva conferita soltanto ai docenti di ruolo, ma una recente sentenza della corte di giustizia europea, ha stabilito che anche docenti precari, poiché svolgono le stesse funzioni di un docente di ruolo benché a tempo determinato, abbiano diritto a ricevere la carta del docente.

Carta del docente 2022: cosa acquistare

Con la carta del docente 2022 è possibile acquistare libri di testo, testi per la formazione professionale sia cartacei che informatici digitale, e tutto quanto concerne l’aggiornamento professionale. È possibile anche iscriversi a corsi di formazione per le stesse finalità le per riqualificare le proprie competenze professionali: A tal proposito è necessario che i corsi siano stati erogati da enti accreditati dal ministero della pubblica istruzione. È possibile anche acquistare hardware e software deputati a tale scopo, ad esempio tablet oppure software per la scrittura e tanto altro.

È possibile anche utilizzare i €500 annuali per l’iscrizione a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale è specialistica oppure corsi di laurea a ciclo unico oppure master post lauream e corsi accademici.

Inoltre è possibile accedere a spettacoli teatrali e eventi cinematografici.

Il bonus è utile anche per accedere a mostre ed eventi culturali di tipo privato poiché gli insegnanti hanno l’ingresso gratuito ai musei pubblici.

Le iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito triennale dell’offerta formativa previste dalla legge 107/2015 all’articolo 1 comma 124.

