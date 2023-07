Casa Bianca evacuata per polvere sospetta ma è cocaina/ Giallo a Washington: indagini in corso

Vicenda curiosa quella accaduta negli scorsi giorni alla Casa Bianca, dove è stata trovata della cocaina anche se non è ben chiaro a chi appartenga la stessa. L’episodio, riportato dai principali quotidiani online, a cominciare da Fanpage, è avvenuto di preciso domenica scorsa, 2 luglio. Nella West Wing è scattato l’allarme per la presenza di una sospetta polvere bianca; l’edificio presidenziale è stato quindi evacuato per un breve tempo, e dopo i primi test la preoccupazione è rientrata, non trattandosi di alcun esplosivo ne tanto meno di un agente patogeno infettivo.

Era semplicemente cocaina, e come riferito dal Washington Post, subito dopo la scoperta sono scattate le indagini da parte dei Servizi Segreti americani, coloro che si occupano della sicurezza del presidente degli Stati Uniti, per cercare di capire chi sia stato ad introdurre la droga all’interno della Casa Bianca. Anthony Guglielmi, portavoce della White House, ha fatto sapere che la sostanza sarà sottoposta ad ulteriori controlli nei prossimi giorni, ed inoltre, si sta procedendo alla verifica dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti all’interno della Casa Bianca per risalire appunto al responsabile.

COCAINA ALLA CASA BIANCA, IL COMMENTO DI GUGLIELMI

“Domenica sera, il complesso della Casa Bianca è stato chiuso precauzionalmente mentre gli ufficiali dei Servizi Segreti indagavano su un oggetto sconosciuto trovato all’interno di un’area di lavoro. Questo è stato inviato per un’ulteriore valutazione ed è in corso un’indagine sulla causa e sul modo in cui è entrato alla Casa Bianca”, le parole del portavoce Anthony Guglielmi.

Non è stato rivelato il luogo preciso dove la cocaina è stata rinvenuta, e non sono stati forniti altri dettagli circa la quantità e il confezionamento. Guglielmi ha quindi semplicemente spiegato che della cocaina è stata recuperata durante un normale controllo di routine all’interno dell’edificio. Vedremo nei prossimi giorni se emergerà la verità in merito a questo particolare “giallo” alla Casa Bianca, intanto nella mattinata di oggi il presidente Joe Biden è rientrato a Washinton per festeggiare il Giorno dell’Indipendenza.

