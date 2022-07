Casadei al Chelsea?/ Calciomercato: la richiesta dell’Inter e il Sassuolo ci pensa

Calciomercato news, la richiesta dell’Inter per Casadei al Chelsea

Il calciomercato estivo può sempre regalare qualche sorpresa e nelle scorse ore è emersa in maniera inaspettata l’indiscrezione riguardante il possibile trasferimento di Cesare Casadei al Chelsea. Chiacchierato molto in orbita Torino, quando si ipotizzava potesse essere inserito nella trattativa per arrivare a Gleison Bremer del Torino sebbene il brasiliano abbia poi firmato con la Juventus, il diciannovenne Casadei ha attirato su di sè le attenzioni di diversi club importanti grazie al rendimento offerto in campo con la Primavera.

Stando ai rumors, gli osservatori della società londinese avrebbero segnalato Casadei al tecnico degli inglesi Tuchel ed i dirigenti avrebbero dunque presentato un’offerta da 7 milioni di euro per tentare di accaparrarselo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i lombardi avrebbero respinto al mittente questa proposta, ritenuta decisamente troppo bassa per convincersi a lasciar partire il talento classe 2003.

Calciomercato news, Casadei al Chelsea è praticamente impossibile

L’Inter non cederà Casadei al Chelsea a cuor leggere in fase di calciomercato. Secondo la Rosea, la richiesta nerazzurra per il centrocampista sarebbe da 20 milioni di euro con l’inserimento del diritto di riacquisto a loro favore, aspetto questo che non dovrebbe essere accettato dai Blues. Nel frattempo si muovono anche altri club per Casadei ed in Italia il giocatore piace molto al Sassuolo, altra società sempre molto attenta ai giovani più promettenti.

