Casadei al Chelsea?/ Calciomercato news, ecco la richiesta dell’Inter per cederlo

Calciomercato news, Casadei al Chelsea dopo il mancato arrivo al Torino

Il calciomercato estivo può essere imprevedibile ed anche in casa Inter bisogna guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei propri campioni visto l’indiscrezione riguardante il possibile trasferimento di Cesare Casadei al Chelsea. Nelle scorse ore i londinesi si sarebbero fatti avanti per il giovane centrocampista attualmente sotto contratto fino al giugno del 2024 e che ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società grazie al rendimento offerto in campo con la formazione Primavera.

Il cartellino di Casadei sembrava potesse essere sfruttato per arrivare a Gleison Bremer del Torino ma i granata hanno poi invece deciso di accettare la proposta economica della Juventus. Adesso su Casadei si segnala la presenza del Chelsea che avrebbe già presentato una prima offerta da 8 milioni di euro per aggiudicarselo ricevendo un secco no come risposta da parte dei dirigenti interisti.

Calciomercato news, la richiesta per portare Cesare Casadei al Chelsea

Le chances di vedere Cesare Casadei al Chelsea in questa finestra estiva di calciomercato potrebbero aumentare se i Blues decideranno di fare sul serio per il diciannovenne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta dell’Inter sarebbe di almeno 15 milioni di euro con l’inserimento di una clausola di riacquisto a favore dei lombardi, aspetto questo molto poco gradito dai londinesi.

