Casemiro al Manchester United/ Il saluto in lacrime al Real Madrid: “Tornerò”

In questa sessione di calciomercato estivo si sta concretizzando il trasferimento di Casemiro al Manchester United. Il centrocampista brasiliano sta infatti passando in maniera ufficiale ai Red Devils firmando un contratto valido fino al giugno del 2026 dopo ben sette anni trascorsi al Real Madrid, squadra con la quale ha vinto ben cinque Champions League. Il trentenne ha salutato in conferenza stampa i blancos alla presenza del numero uno Florentino Perez ed anche dell’allenatore Carlo Ancelotti e nessuno è riuscito a nascondere la propria commozione, compreso il tecnico originario di Reggiolo.

Il trentenne, come riporta Tuttomercatoweb.com, ha dichiarato: “Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid. A Madrid ho costruito la mia vita, la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno qui al Real. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un giorno tornerò sicuramente in questo club per restituire tutto l’affetto che ho ricevuto, continuando ad apportare il mio aiuto.”

L’approdo di Casemiro al Manchester United è diventato realtà in questa settimana di calciomercato estivo. I britannici verseranno nelle casse degli spagnoli ben 70 milioni di euro per il cartellino del Nazionale brasiliano ed il presidente Florentino Perez ha voluto salutare a sua volta il giocatore spiegando: “Non ho mai pensato che potesse arrivare questo giorno. Casemiro, sei diventato uno dei miti del Real Madrid. Ricordo che mi dicesti che ti sarebbero bastate 5 partite per dimostrare le tue qualità. Beh, non sono state 5, ma 336 con 18 titoli e 5 Champions League in bacheca.”

