Una sfida emozionante come vedremo nei gol e negli highlights video al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Un match incredibile e il remake della finale 2023 di Champions League è probabilmente il miglior match della competizione fino a questo punto con una gara divisa in due parti.

Nel primo tempo il Real parte bene in fase di gestione con un Kylian Mbappe particolarmente ispirato, il Borussia si difende per i primi 30 minuti ma successivamente quattro minuti di follia della difesa dei Blancos porta il Borussia avanti 2 a 0 con le reti di Malen e di Gittens, bravo a sfruttare una dormita difensiva da parte della difesa e in particolare di Lucas Vazquez in difficoltà nel sostituire l’infortunato Carvajal.

Il Real prova a reagire fin dai primi minuti dello svantaggio e colpisce una clamorosa doppia traversa prima con Rodrygo e poi con Jude Bellingham, poi sprecone successivamente tirando debole un colpo di testa. Nel finale il Real manca un altro paio di occasioni e Courtois con una grande parata evita il clamoroso tris. Il primo termo finisce con il Borussia avanti di 2 a 0 ma è solo l’inizio di una partita che sembra quasi un film.

VIDEO REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND, SHOW DI VINICIUS

Una ripresa emozionante e con tanti colpi di scena quella tra Real Madrid e Borussia Dortmund e una clamorosa mezzora con il Real che dimostra al mondo perchè sono ancora i campioni d’Europa. Dopo dieci minuti dove il Real sembra non riuscire a chiudere Sahin commette probabilmente una leggerezza, toglie un attaccante per un difensore e pensa quindi soprattutto a difendersi.

Il Real accorcia le distanze con Rudiger ben innescato da una grande azione di Mbappe ma è poi il futuro Pallone d’Oro Vinicius Junior (l’annuncio dovrebbe arrivare tra meno di una settimana) a scatenarsi in meno di 20 minuti con una stratosferica tripletta. Il brasiliano firma tre gol da antologia ed è soprattutto il 4 a 2 a lasciare di stucco, Vinicius parte da dietro metà campo e salta tutti, arriva al tiro e segna quasi come se fosse la Playstation.

La gara era in parità quando in precedenza era stata sbloccata da Lucas Vazquez, fino a quel momento il peggiore in campo. Il capitano spagnolo aveva avuto seri problemi sulla fascia a marcare gli esterni gialloneri ma con la rete del 3 a 2 ha sbloccato il match e messo fine a qualsiasi polemica. Bella vittoria conclusa in bellezza da Vinicius che porta il pallone a casa con uno spettacolare tris nei minuti di recupero. Sorpasso nel girone ora con il Real Madrid a 7 e il Borussia Dortmund a quota 6 punti.

VIDEO REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND, GOL E HIGHLIGHTS