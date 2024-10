DIRETTA FENERBAHCE MANCHESTER UNITED, MOURINHO RITROVA I RED DEVILS

Altra partita suggestiva nel giovedì di Europa League con la diretta Fenerbahce Manchester United che andrà in scena dalle 21,00 del 24 ottobre 2024. A confronto ci sarà il passato e il presente di José Mourinho che si troverà nuovamente davanti al Manchester United dopo diversi anni da allenatore degli inglesi.

Diretta/ Porto Manchester United (risultato finale 3-3): Maguire trova il pari (Europa League 3 ottobre 2024)

Ha vinto contro l’Union Saint-Gilloise e pareggiato contro il Twente un Fenerbahce in buona forma nella competizione europea. Male, invece, il Manchester United che ha pareggiato le prime due partite deludendo contro il Twente e aggrappandosi al recupero contro il Porto.

DIRETTA FENERBAHCE MANCHESTER UNITED, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Fenerbahce Manchester United è un’esclusiva di Sky e verrà trasmessa anche in streaming su Sky GO e NOW TV. Potrete seguire anche la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori della partita attraverso aggiornamenti costanti.

Video Manchester United Twente (1-1)/ Gol e highlights: Eriksen non basta! (Europa League 25 settembre 2024)

FENERBAHCE MANCHESTER UNITED, LE PROBABILI FORMAZIONI

Facciamo un approfondimento anche sulle probabili formazioni di questa partita. Mourinho manderà in campo un 4-2-3-1 molto equilibrato con Dzeko da unica punta e riferimento centrale. Tadic, Szymanski e Kostic agiranno sulla trequarti con gli ex Amrabat e Fred a centrocampo. Muldur, Djiku, Becao e Oosterwolde formano la linea a quattro e la porta di Livakovic.

Modulo speculare per ten Hag che manderà in campo una squadra rimaneggiata e ricca di turnover. Zirkzee è chiamato a riscattarsi e sarà l’unica punta sostenuto da Diallo, Bruno Fernandes e Garnacho. Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martinez e Dalot formeranno la difesa con Eriksen e Mainoo in mediana con il compito di equilibrare la squadra.

Diretta/ Manchester United Twente (risultato finale 1-1): Lammers trova il pari! (25 settembre 2024)

FENERBAHCE MANCHESTER UNITED, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Fenerbahce Manchester United utilizzando le proposte di Sisal. I padroni di casa partono leggermente sfavoriti e vedono la loro vittoria a 2,80 contro il 2 per gli ospiti a 2,35 e il pareggio X a 3,50.