CASHBACK, CAMBIANO LE REGOLE DA GENNAIO/ App Io, pagamenti e rimborsi: come e quando

Il 2021 segna ufficialmente l’inizio del “nuovo” Cashback. Concluso l’esperimento dell’Extra Cashback di Natale, caratterizzato da non poche polemiche, gli acquisti effettuati dall’8 dicembre al 31 dicembre 2020 non conteranno più ai fini dell’ottenimento del rimborso sui pagamenti. Con “Cashback Standard“, questo il nome del nuovo piano in vigore dal 1° gennaio, ogni 6 mesi, se sarà effettuato un minimo di 50 pagamenti con carte o o bancomat e tramite pos sarà possibile ricevere un rimborso fino a 150 euro, con un rimborso massimo, per ogni singola transazione, di 15 euro.

La differenza principale, che subito balza all’occhio rispetto al Cashback di Natale è che durante le feste per avere accesso al 10% di rimborso fino a 150 euro, bastavano 10 acquisti anziché i 50 ora fissati come asticella. Sull’App Io, necessaria per partecipare al rimborso di Stato, già a partire da questo mese, a distanza di circa 72 ore dai pagamenti effettuati, sarà possibile visualizzare i primi rimborsi accumulati nel 2021 con il nuovo programma.

CASHBACK, COME CAMBIANO LE REGOLE DA GENNAIO

Bisogna ricordare che tra i pagamenti conteggiati nel piano Cashback non rientrano gli acquisti online, ma soltanto quelli effettuati fisicamente tramite carte o app di pagamento. Il rimborso, per coloro che raggiungeranno la soglia dei 50 acquisti, sarà erogato dalla Consap su conto corrente entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo: quindi ad agosto 2021 per quanto riguarda il primo semestre, a febbraio 2022 per il secondo e ad agosto 2022 per il terzo. Sull’App Io, rispetto al piano di Natale, si legge invece che “entro il 10 gennaio sarà definitivo il calcolo delle transazioni valide e dei rimborsi relativi“, con il rimborso che dovrebbe essere accreditato entro febbraio. Ma c’è un’altra opzione a solleticare gli appetiti dei più ambiziosi: oltre al Cashback Standard, infatti, c’è anche la possibilità di partecipare al Super Cashback. All’interno di questa formula, attiva dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, i primi 100mila che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni con carte e app otterranno un rimborso da 1.500 euro a semestre. Sottolineiamo che a fare la differenza non sarà l’importo dei pagamenti effettuati, ma il numero di transazioni eseguite. Con un Super Cashback da 1500 euro a semestre, il totale annuo di potenziale rimborso ammonterà a 3000 euro: se si aggiungono i 150 euro a semestre del Cashback Standard la possibilità è quella di risparmiare nella migliore delle ipotesi fino a 3300 euro in un anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA