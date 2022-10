Caso Angela Russo/ La sorella: “Morta dopo cure finto medico, le dava delle flebo…”

Il terribile caso di Angela Russo, la donna di 54 anni morta perchè curata da un finto medico, a I Fatti Vostri. Il programma di Rai Due ha ospitato la sorella della vittima, Virginia, nonché il marito di quest’ultima, Sergio, e l’avvocato della famiglia. “Ha conosciuto questo falso medico circa un anno prima della sua morte – ha raccontato in diretta tv Virginia – dopo di che è entrato a casa nostra. L’ha conosciuto tramite il passaparola, tramite persone che avevano già avuto a che fare con lui. Mia sorella era sanissima, si era rivolta al medico perchè era molto convincente, le convinceva a fare prevenzione. Le ha detto di fare un prelievo di sangue e poi le ha detto che l’avrebbe mandato in Germania da un luminare della medicina. Dopo di che le venne detto che aveva il rischio di sviluppare un tumore all’utero e che doveva curarsi con delle flebo non so di cosa e due compresse al giorno, una alla mattina e una alla sera, tutto questo da dicembre a marzo”.

Poi ha aggiunto: “Dopo aver iniziato quelle cure stava male ma non è stata portata in ospedale perchè era periodo di covid e aveva paura, e poi il finto medico ci aveva consigliato di non portarla e che di lì a poco si sarebbe sentita meglio. Mia sorella si fidava di lei ciecamente – ha proseguito Virginia, sorella di Angela Russo – poi il finto medico si era fidanzato con mio nipote, era diventato uno di famiglia, stava tutti i giorni a casa di mamma. Mia sorella e mia mamma gli hanno dato dei soldi, circa 10mila euro, anche mia mamma faceva terapie per problemi alla schiena. Loro si fidavano ciecamente, è stato un manipolatore, loro credevano a lui e non a noi della famiglia”.

ANGELA RUSSO, VIRGINIA: “NOSTRA SORELLA L’AVEVA MESSA IN GUARDIA…”

L’altra sorella, Maria, aveva messo in guardia Angela dopo aver scoperto da un giornale che questo signore aveva lo studio sotto sequestro, ma a nulla è valso il tentativo. Arriva quindi il giorno della morte: “Quando mia sorella inizia stare molto male lui ha chiamato il 118 perchè si è accorto subito che qualcosa era andato male. Mentre è arrivato il 118 lui stava praticando il massaggio cardiaco sul letto”. Sergio, cognato di Angela Russo, aggiunge: “Noi non sapevamo niente di Angela, di queste cure e del finto tumore, un giorno mi è arrivata la telefonata di mia suocera che diceva che Angela non c’era più, era morta, mi si è gelato il sangue”.

Quindi ha aggiunto: “Voleva curare anche me che soffro di diabete, io mi sono rifiutato ma lui insisteva. Mi aveva chiesto circa 4/5000 euro per portarmi in Germania”. In conclusione ha parlato l’avvocato che ha spiegato: “Al momento è agli arresti domiciliari, abbiamo ottenuto un risultato importante, confermando i gravi indizi di colpevolezza, omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate, frutta aggravata, esercizio abusivo di professione medica. Dall’autopsia è stato accertato che Angela Russo è morta per ciò che il finto medico le somministrava e questo è il dato più importante che abbiamo”.











