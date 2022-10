Caso Bellavia, Vladimir Luxuria furiosa: “Gentaccia al GF Vip!”/ “Persone disumane, hanno fatto bullismo”

Vladimir Luxuria dalla parte di Marco Bellavia: lo sfogo contro i concorrenti del GF Vip 2022

Si torna a parlare del caso Bellavia nello studio di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso manda in onda il primo video che Marco ha pubblicato dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip e chiede un parere su quanto accaduto alla sua ospite Vladimir Luxuria, da sempre molto attenta e sensibile alle discriminazioni. Luxuria appare infatti molto toccata e infastidita dal comportamento dei concorrenti del GF Vip 2022 e lo critica aspramente in diretta.

“Io penso che hanno bisogno di cura tutte le persone che sono state indifferenti nei confronti di una persona che ha avuto la forza di esprimere il proprio dolore e la propria debolezza.” ha esordito Vladimir a Pomeriggio 5. Aggiungendo: “Se io vedo qualcuno che sta male, non lo nomino per mandarlo via, non sparo su un animale ferito, io cerco di stargli vicino, di mostrargli solidarietà, umanità, altrimenti è bullismo, indifferenza!”

Vladimir Luxuria: “Gentaccia al GF Vip 7! Hanno mostrato disumanità”

Vladimir Luxuria prosegue nella sua analisi, spiegando che quello vita al GF Vip potrebbe essere uno spaccato di realtà: “Mi sono chiesta: ma questa roba è uno specchi deformante di una certa società o è anche uno specchio reale purtroppo della stessa società?” Ha quindi concluso con un duro attacco a chi non ha manifestato sensibilità per Marco Bellavia: “Vorrei che la gente che ha giustamente giudicato male questo comportamento tragga delle conclusioni: che se capita a te quello che è accaduto nella Casa del Grande Fratello tu non ti comporti come quella gentaccia! Perché scusate, chi si è comportato così nei confronti di una persona così debole, è una persona che ha dimostrato disumanità!”

