Danilo Zanvit Stecher in poco tempo è diventato molto famoso, almeno sul web. Il 37enne originario di Bolzano oggi è riconosciuto come il fidanzato ufficiale di Vladimir Luxuria. Un appellativo che ha attirato su di lui l’attenzione della stampa e degli amanti del gossip. Un successo così insperato che per l’attivista trentino si sono aperte anche le porte della tv. Nella puntata di domenica 18 agosto, Daniel Zanvit Stecher sarà uno dei concorrenti di Tilt – Tieni il tempo, il game show di Italia Uno condotto da Enrico Papi.

Il gossip su una love story tra i due è nato dopo che Vladimir Luxuria, durante un’intervista a Verissimo, ha rivelato di essere fidanzata ma non si sarebbe trattato di un amore a prima vista, dato che Danilo e Vladimir, si conoscono da tempo. Il legame, però, si sarebbe consolidato solo nell’ultimo periodo. La notizia è già nota e fa riferimento allo scorso mese di novembre, ma da quel momento in poi, la coppia si fa notare con foto e selfie che l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi condivide sul suo profilo Instagram. Tra Danilo Zanvit Stecher e Vladimir c’è amore, nonostante la differenza di età.

Danilo Zanvit Stecher, come ha conosciuto Vladimir Luxuria

Ha 37 anni vive a Bolzano ed è attivista per l’Arcigay. Non si conosce altro sul lavoro di Danilo Zanvit Stecher. La conoscenza con Vladimir risale persino al 2009 ma solo nel 2020 l’amicizia e la stima è diventata qualcosa di più. Sono rimasti in contatto dopo che l’attivista ha cercato la Luxuria a seguito di un attacco omofobo a Bolzano. Nonostante la distanza, per anni, sono rimasti in contatto fino a quando quella stima reciproca è diventato un vero e proprio feeling. “Se si parla di “fidanzato” e “amore” ho il soffocamento”, confessa Vladimir al salotto di Silvia Toffanin le cui dichiarazioni sono state riportate da Fanpage.

“Ho bisogno di sentirmi libera. Lui è un ragazzo davvero speciale e siamo felici”, aggiunge. Il legame è forte ma sono una coppia aperta. “Tra di noi siamo liberi, anche se siamo gelosi l’uno dell’altro”, continua la conduttrice delle reti Mediaset. “Però non c’è spazio per i tradimenti”. Proprio nell’ultimo periodo e in vista dell’estate, sui social sono comparse molto foto di Danilo e Vladimir insieme. Sono felici e si godono le vacanze in vista dei prossimi impegni lavorativi di lei e di lui.

Danilo Zanvit Stecher, e quella polemica scatenata su Instagram

In quanto attivista, Danilo Zanvit Stecher ha a cuore la causa dell’integrazione. È balzato agli onori di cronaca proprio per questo motivo e a seguito di una foto in bikini, pubblicata sui social, da Vladimir Luxuria. La conduttrice, criticata per il suo aspetto fisico, è stata difesa a spada tratta dal suo baby fidanzato in un lungo post su Instagram. Questo non ha impedito ai due di continuare a godersi le vacanze. “Tutti sapevano che andavo e venivo da Bolzano”, ha aggiunto Vladimir. “Io e Danilo siamo abituati alla popolarità. Le presentazioni? In famiglia sono state già fatte. Chi ci conosce già sapeva”, conclude.