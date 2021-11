Caso Ciro Grillo, “ipotesi droga dello stupro”/ Avvocato di Silvia:”Non da escludere”

Droghe da stupro sono state utilizzate da Ciro Grillo, figlio del fondatore M5s Beppe, nel presunto stupro di gruppo denunciato da Silvia, oggi 21enne, avvenuto secondo la versione della giovane tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a Cala di Volpe (Porto Cervo), in Sardegna? Il professor Enrico Marinelli, esperto nominato dalla difesa di Silvia, non si sente di escludere tale ipotesi. A questo proposito nella consulenza medico legale depositata in vista dell’udienza preliminare di venerdì 5 novembre, a Tempio Pausania, scrive: “In linea puramente teorica non è possibile escludere l’uso di sostanze di questo tipo, prima o in associazione con l’alcol“. E con l’espressione “sostanze di questo tipo” si riferisce chiaramente alle cosiddette “droghe da stupro“, definite dallo stesso esperto “particolarmente insidiose in quanto costituite da liquidi inodori e incolori, facilmente mescolabili alle comuni bevande, anche non alcoliche, senza che la vittima se ne possa accorgere“.

Caso Ciro Grillo, “ipotesi droga dello stupro”

All’ipotesi di utilizzo della droga dello stupro, mai avanzata dagli inquirenti, si giunge – come si evince dalla consulenza depositata da Giulia Bongiorno, che difende Silvia – sia pure “in linea teorica” per dare una spiegazione al blackout seguito all’assunzione di alcol da parte della giovane. “Un’amnesia“, spiega l’esperto, “senza la perdita di coscienza e la capacità di compiere azioni complesse come conversare, guidare, avere rapporti sessuali e perfino uccidere“. Alla luce di calcoli compiuti dal professore prendendo in esame il livello di alcolemia, nonché altre tabelle e indicazioni scientifiche, Marinelli è giunto alla conclusione che Silvia “non può aver espresso un valido consenso al rapporto di gruppo” come invece sostenuto dai Ciro Grillo e dai suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria poiché l’alcol “scemava grandemente la sua capacità decisionale e annullava la sua capacità di autodeterminazione“. Ma Marinelli si spinge oltre, sostenendo che sia “presumibile con alto grado di probabilità, che i presenti fossero tutti coscienti della sua temporanea incapacità di autodeterminazione“.

