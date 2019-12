Caso Gregoretti, Salvini/ “Peggio di uno stupratore, doppia faccia Conte e Di Maio”

Sono dure le parole dell’ex ministro dell’interno, Matteo Salvini, nei confronti di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, ex alleati di governo che lo stesso leghista accusa di avergli voltato le spalle. Il tema della discussione è la richiesta del tribunale dei ministri di Catania, di procedere nei confronti del leader del Carroccio a seguito del caso della nave Gregoretti. “Se si andrà a processo – dice Salvini al Corriere della Sera – idealmente in quel tribunale ci saranno con me milioni di italiani. In questi mesi – ha aggiunto – sto conoscendo la doppia faccia di Conte e Di Maio. Mi dispiace quando ci sono persone che perdono l’onore. È chiaro che per non litigare con il Pd loro si rimangiano tutto quello che avevano detto e fatto”. Il giorno fatidico sarà il 20 gennaio, quando si voterà appunto l’autorizzazione a procedere, e al momento, tenendo conto che il Movimento 5 Stelle molto probabilmente voterà sì, è molto probabile che alla fine il processo si farà.

CASO GREGORETTI, SALVINI: “PER CERTI VERSI VORREI FINIRE IN AULA”

”È una cosa surreale – prosegue Salvini – Per un certo verso, anche se gli avvocati mi suggeriscono il contrario, sarei curioso di finire in aula”. L’ex titolare del Viminale è accusato di sequestro di persona: “Io sarei peggio di uno stupratore – continua Salvini – Per lo stupro la pena è 12 anni, per il sequestro 15 anni. Detto questo, noi stiamo preparando tutta la documentazione. Al termine di quattro giorni di presunto sequestro ottenemmo che 5 paesi europei si suddividessero gli immigrati. Una cosa è certa: lo rifarei”. L’ex vicepresidente del consiglio torna quindi sulla querelle con gli ex colleghi di governo, ed in particolare con Di Maio: “Credo che tutta la dignità l’abbia messa nel decreto del 2018 – sostiene – ha cambiato idea sui miei processi come l’ha cambiata su tante altre cose”. Infine uno sguardo al futuro del governo e del paese: “Chiariamo: dopo Conte c’è soltanto il voto. Appena salta questo governo, l’unica via sono le elezioni e il prossimo premier sarà scelto da un Parlamento nuovo. Altro paio di manico è dire: Ascoltate. Ascoltate Confindustria, Coldiretti, i sindacati, le associazioni… E se avanza tempo, anche le opposizioni”.

