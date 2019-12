Denis Verdini, furto nella villa di Firenze/ Ladri bruciano ritratto di Salvini

Denis Verdini nuovamente vittima di un rapina: ladri nella casa dell’ex parlamentare di Forza Italia e di Ala, “coinvolto” anche Matteo Salvini. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, i malviventi hanno fatto irruzione nel weekend nell’abitazione di Pian de Giuliani del politico, mentre la famiglia era fuori città. I rapinatori avrebbero bruciato un ritratto fotografico raffiguranti il segretario della Lega Salvini, da diverso tempo legato sentimentalmente alla figlia, Francesca Verdini. Non è stata chiarita l’entità del bottino, ma emergono dettagli sull’azione dei ladri: i delinquenti avrebbero forzato una finestra della villa e, dopo aver racimolato diversi preziosi, avrebbero preso di mira l’immagine raffigurante l’ex ministro dell’Interno. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

LADRI A CASA DENIS VERDINI: PRESO DI MIRA RITRATTO DI MATTEO SALVINI

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla rapina nella villa di Denis Verdini, ma il particolare più “succulento” è legato all’atto di vandalismo con vittima Matteo Salvini: l’ex vicepremier era stato ospite dell’ex coordinatore azzurro dieci giorni fa ed è finito nel mirino dei ladri, che hanno deciso di bruciare con un accendino un’immagine che lo ritraeva presumibilmente al fianco di Francesca Verdini. E non è la prima volta che l’ex parlamentare finisce vittima di una rapina: nell’aprile scorso una banda di malviventi entrò in azione in una delle ville della famiglia. Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire se a colpire la casa di Pian de Giuliani sia stata la stessa del furto di otto mesi fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA