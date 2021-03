Caso Lazio Torino/ Granata bloccati dall’Asl:no al rinvio dalla Lega. 3-0 a tavolino?

CASO LAZIO TORINO: GRANATA BLOCCATI DALL’ASL MA LA LEGA..

Lazio Torino oggi non si giocherà: o meglio, la sfida per la 25^ giornata della Serie A rimane in calendario, ma di fatto i giocatori granata non saranno in campo all’Olimpico questa sera alle ore 18.30. La vicenda, caldissima, è ben chiara: dopo lo scoppio di un focolaio Covid all’interno dello spogliatoi piemontese (che ha costretto la società a chiedere il rinvio anche della sfida col Sassuolo di pochi giorni fa), l’ASL di Torino ha imposto alla formazione di Mister Nicola il blocco. Nessuna attività e men che meno possibilità di muoversi e di interrompere così la quarantena, imposta almeno fino alla mezzanotte di oggi, che rende dunque impossibile al club di presentarsi tra poche ore all’Olimpico. Il contesto è ben grave (sono 8 i giocatori trovati positivi al coronavirus) e la stessa ASL solo ieri ha comunicato alla stessa Lega Serie A l’impossibilità da parte del Toro di presentarsi a alla sfida contro la Lazio: nonostante ciò la Lega Serie A ha deciso comunque di non concedere il rinvio e di confermare la partita di questa sera tra Lazio e Torino. L’esito a questo punto appare scontato: a meno di un imprevisto e imprevedibile dietrofront della massima dirigenza del calcio italiano, questa sera i giocatori di Inzaghi saranno in campo e dopo i canonici 45 minuti il direttore di gara sarà costretto a ufficializzare l’assenza del toro e dunque a concedere il 3-0 a tavolino per i biancocelesti.

CASO LAZIO TORINO: IL PRECEDENTE JUVE-NAPOLI

Il caso Lazio-Torino e le ultime misure, più che contestabili, prese dalla Lega Serie A, purtroppo non è affare nuovo: la stessa identica cosa, lo ricordiamo bene , era successo già con la sfida di campionato tra Juventus e Napoli lo scorso ottobre. Anche allora ricordiamo bene le furenti polemiche come pure la gran mancanza di buon senso occorsa allora in Lega: e pure l’esito della controversia, con il ribaltone occorso davanti al giudice sportivo, che aveva poi deciso che la partita venisse rigiocata. E purtroppo, oggi cambiano i nomi delle società coinvolte ma non il copione. In questo giorno come allora, la Lega Serie A , appellandosi strettamente al protocollo (che prevede per ogni club un solo “bonus rinvio” per covid, a prescindere dal divieto imposto dalle Als locali) ha deciso per il momento di non concedere il rinvio della sfida tra Lazio e Torino: i granata hanno già usato il proprio “bonus” contro il Sassuolo, per cui oggi la sfida con i biancocelesti, si farà, a prescindere da tutto. Ci apre dunque già noto anche l’epilogo di questo nuovo caso. Dato il 3-0 a tavolino, il club piemontese si appellerà alla giustizia sportiva che , in virtù del precedente Juventus-Napoli concederà la nuova disputa del match (anche se è ancora da vedere quando ci sarà un buco libero nel fitto calendario del campionato). La situazione però è paradossale e il rischio, anzi la certezza, a questo punto è che la Lega come il suo presidente Del Pino facciano di nuovo una figuraccia colossale,



