Caso Marco Bellavia, Patrizia De Blanck: “E’ finito in un tritacarne”/ Pesante accusa

Marco Bellavia, Patrizia De Blanck prende le sue difese: “Finito in un tritacarne”

Marco Bellavia ha partecipato al Grande Fratello Vip 2022, per rilanciare la sua carriera nel mondo televisivo. Conduttore del noto Bim bum bam, è stato lontano dal piccolo schermo per diversi anni e il reality show poteva essere la sua occasione di riscatto.

GFVIP, Biagio D'Anelli: "Marco Bellavia un manipolatore?"/"Mi inca**o come una iena"

Le cose però, come ormai noto, nella Casa più spiata d’Italia non sono andate come sperava. A prendere le difese di Marco Bellavia dal comportamento degli inquilini è Patrizia De Blanck, che ai microfoni di Nuovo Tv, dichiara: “Fosse stato per me li avrei cacciati tutti. Il problema che forse non si trovano altri vip per rimpiazzarli.” E ancora: “Marco mi ha fatto una tenerezza, con le sue fragilità è finito in un tritacarne…. Cercava un riscatto ma si è ritrovato nell’abisso.” Poi la De Blanck conclude: “Da sorella maggiore gli consiglio di fortificarsi e di rimettersi in gioco, magari all’Isola dei Famosi, dove il contatto con la natura non potrebbe che fargli bene“.

Marco Bellavia: "Paola Barale? Stavamo per sposarci"/ "Poi ha sposato Gianni Sperti…"

Marco Bellavia, Igor Righetti prende posizione: “I concorrenti di quest’anni? Fenomeni da circo”

Marco Bellavia, oltre all’appoggio del pubblico e di molti vip, ha dalla sua parte anche Igor Righetti. Il conduttore radio, ai microfoni di Nuovo TV, dichiara: “Non credo che non sapessero nulla di delle condizioni di Marco e che non si siano accorti del suo disagio. E’ stata scritta una delle più brutte pagine della televisione“.

E ancora: “Il problema è che quello che è avvenuto nel Grande Fratello Vip ha infettato anche tutti gli altri programmi e il mondo dei social, espandendosi a macchia d’olio. Proprio non capisco perchè l’editore di Mediaset Pier Silvio Berlusconi non intervenga. Il programma ha abbassato il registro linguistico e i messaggi che passano in prima serata a un pubblico composto da famiglie non sono solo negativi ma incommentabili”.

Marco Bellavia: "A Mediaset ho litigato con tutti"/ "Mio figlio Filippo riferimento…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA