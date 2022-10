Caso Marco Bellavia, provvedimenti al GF Vip: televoto flash per “eliminare i bulli?”/ Ecco cosa accadrà

Caso Marco Bellavia: cosa accadrà al Grande Fratello Vip 2022?

Il caso Marco Bellavia continua a far discutere sul web e, questa sera, nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2022, sarà affrontato da Alfonso Signorini che, in diretta, durante il collegamento dallo studio al termine del daytime del 3 ottobre, ha “condannato” alcuni atteggiamenti dei concorrenti. Non si sa, tuttavia, se questa sera saranno adottati dei provvedimenti disciplinari. Il web è convinto che non ci sarà nessuna squalifica. Andrà davvero così? In attesa di capire come la situazione sarà affrontata e cosa hanno deciso Signorini e i suoi autori, la pagina Instagram “Pipol Tv”, ha chiesto ai propri followers di scegliere chi eliminare tra tutti i concorrenti qualora, questa sera, fosse aperto un televoto flash.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, i concorrenti che rischierebbero di finire al televoto flash e, di conseguenza, di dover abbandonare la casa oggi stesso, sarebbero: Patrizia Rossetti, Giovanni Giacchi, Charlie Gnocchi, Carolina Marcon, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Daniele Del Moro, Sara Manfuso e Wilma Goich.

Caso Marco Bellavia: il web salva Antonella Fiordelisi e Luca Salatino

Dopo la decisione di Marco Bellavia di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 2022, sul web, in tanti chiedono la squalifica per diversi concorrenti. “Sui social molti chiedono l’espulsione di quasi tutto il cast, ma potrebbe succedere che questa sera (qualora la produzione del programma lo trovasse opportuno) venga aperto un “televoto flash” che faccia una domanda al grande pubblico di Canale 5: Chi vuoi eliminare?”, chiede la pagina Pipol Tv.

Il parere degli utenti è stato unanime. Il popolo dei social condanna tutti tranne Antonella Fiordelisi e Luca Salatino, gli unici che avrebbero provato ad aiutare Marco. In particolare, gli utenti si sono schierati in massa con la Fiordelisi, l’unica che non avrebbe esitato a discutere anche con gli altri concorrenti per difenderlo.

