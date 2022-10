Marco Bellavia non doveva andare al GF Vip?/ Spunta un retroscena choc…

Marco Bellavia si ritira dal GF Vip, spunta un retroscena: errore di valutazione ai casting?

L’uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip sta facendo parecchio discutere. In questi giorni di permanenza nella casa, Bellavia ha manifestato spesso segni di cedimento tanto da abbandonare la casa nella giornata di ieri. Dopo il suo ritiro, i concorrenti hanno fatto mea culpa asserendo di non sapere che Marco avesse dei problemi. Di quali problemi si tratta? Questa è la domanda che ha messo subito in allerta i fan del programma. Stando a quanto appreso da Fanpage, la situazione di Marco si sarebbe rivelata “ben più grave di come lui stesso l’aveva descritta al team del programma”. Poi si legge ancora: “Nel corso della settimana il concorrente abbia avuto circostanze scompensi di varia natura, che hanno determinato una situazione ingestibile con il passare dei giorni, facendo emergere una chiara “incompatibilità con la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip”. A fronte di questi ripetuti fenomeni, la decisione di abbandonare il programma”.

Gf Vip, Marco Bellavia: il ritiro è un caso/ Jessica Selassié invoca la squalifica

In base a questi elementi si può presumere che la produzione abbia sottovalutato la situazione clinica di Bellavia. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti sono chiamati a confrontarsi con un team di psicologi che sono chiamati a valutare la compatibilità del soggetto con la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Al momento non è dato sapere se Marco interverrà nella puntata di domani anche se è certo che Signorini dovrà prendere una posizione chiara e netta in merito al comportamento degli altri concorrenti.

"Marco Bellavia non ha abbandonato il GF Vip per sua scelta"/ Portato via dalla Casa? L'indiscrezione

Marco Bellavia difeso dall’ex moglie Elena Travaglia: “Nessuno in casa…”

L’ex moglie di Marco Bellavia ha rotto il silenzio. La donna ha chiesto rispetto l’ex marito che soffre di depressione. Elena Travaglia ha voluto mandare un chiaro messaggio sui social ringraziando Antonella Fiordelisi per essere stata l’unica concorrente che non gli ha mai voltato le spalle: “Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato. A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle”.

Francesco Oppini indignato per Marco Bellavia: "Aggredito e isolato dal branco del GF Vip"/ "È violenza!"

L’ex moglie di Marco Bellavia ha poi fatto un ringraziamento a Antonella Fiordelisi, l’unica concorrente che ha mostrato empatia nei confronti di Marco Bellavia: “Ringrazio Antonella Fiordelisi, perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso”. Tra i concorrenti più criticati sui social per il comportamento avuto nei confronti di Bellavia c’è Giovanni Ciacci. Sul tema è intervenuta anche Veronica Satti che ha preso le difese di Marco Bellavia dicendosi indignata del comportamento di Ciacci: “Scioccata, indignata, delusa e arrabbiata per quello che ha detto Giovanni Ciacci: “Se prende psicofarmaci non dovrebbe stare qui”. Chi soffre di depressione non è costretto a stare in un ospedale. Io ho fatto il GF con una diagnosi: borderline, autolesionista con depressione maggiore e nella casa prendevo i miei psicofarmaci”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA