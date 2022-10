Caso Marzia Capezzuti/ Daniela: “Costretta a prostituirmi per tre volte con un uomo”

Si torna a parlare del caso di Marzia Capezzuti a La Vita in Diretta e il programma di Rai Uno ha intervistato nuovamente Daniela, l’ex fidanzata dell’ex compagno della vittima, ucciso a Napoli. La ragazza racconta di situazioni terribili, maltrattamenti e persino prostituzione: “Mi sento miracolata – racconta ai microfoni del programma di Rai Uno dopo le parole di due giorni fa – per lo meno sono qui a casa di mia mamma e sto bene, potevo essere Marzia”.

Daniela ha vissuto con il suo ex e la sorella dello stesso, quest’ultima indagata per la scomparsa/morte di Marzia Capezzuti: “Io ho vissuto il terrore dentro quella casa, ho avuto la paura addosso, pensavo di non farcela, di morire”. Quindi ha raccontato un episodio agghiacciante su cui non possiamo fare alcun controllo: “Barbara (la sorella del defunto ex della scomparsa ndr) mi fece avere dei rapporti con un uomo per tre volte e tutte le tre volte c’era pure lei presente. Mi ha costretto ad avere dei rapporti sessuali, mi minacciava e io avevo paura”.

MARZIA CAPEZZUTI, LA MAMMA DI DANIELA: “HO AVUTO PAURA PER MIA FIGLIA”

In conclusione di intervista Daniela si è rivolta a tutte le donne che subiscono violenza dai propri fidanzati: “Faccio un appello a tutte le ragazze, se avete un uomo che vi picchia, un compagno o un marito, scappate e se potete denunciate, noi siamo donne, non siamo oggetti di persone che ci vogliono fare del male”.

La Vita in Diretta ha intervistato anche la mamma di Daniela, che ha confermato la versione dei fatti della figlia, parlando di miracolata: “Ho avuto paura per mia figlia – ha raccontato a Rai Uno sempre in riferimento al caso della povera Marzia Capezzuti – e ora ne ho ancora di più, avrebbe potuto fare la fine di Marzia, l’ho salvata”. L’inviata ha quindi questo alla donna che famiglia fosse quella dove ha vissuto per un po’ di tempo la figlia: “Sporca, rubano, persone che sono state in carcere, non gli piaceva lavorare ma gli piaceva rubare, picchiare. Non si parlava con la bocca ma con le mani”.

