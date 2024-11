Ethan potrà finalmente riabbracciare la mamma Claudia. Dopo essere stato rapito dal papà, Erik, e portato negli Stati Uniti, la giustizia americana ha stabilito che la donna potrà riavere il figlio anche se al momento non potrà tornare con lui in Italia. La nonna, Luciana, è felicissima e a “La vita in diretta” esprime tutta la sua gioia: “Non mi sembra vero. Se avessi potuto sarei andata anche io in America, in California, per andare a prendere Ethan. Appena arriverà qui sarà una gioia immensa, sarà bellissimo averlo tra le braccia e dargli la pappa. Claudia non sta nella pelle, non vede l’ora di arrivare e abbracciare il bimbo che non vede da tanto tempo. Qui amici e parenti sono pronti a incontrare questo bimbo e festeggiare insieme”.

Claudia, la mamma di Ethan, in aeroporto a Londra, dove fa scala per Los Angeles, spiega: “Spero già stasera di riuscire a vedere Ethan. Non so se riuscirò già a prenderlo con me. Dal giorno dopo starà con me 22 ore al giorno e due con il papà, sotto sorveglianza. Con Erik non voglio averci niente a che fare, ho paura e di conseguenza bisogna essere molto cauti”.

Ethan ritrovato, l’avvocato della mamma: “Affidato il bambino a Claudia”

L’avvocato che difende Claudia Ciampa spiega a “La vita in diretta”: “Da due settimane sapevo che avevano individuato questo signore. Io avevo cercato di fare da intermediario ancora una volta ma lui non ha voluto allora la polizia lo ha fermato. Da avvocato sono stato quasi uno stalker della pubblica amministrazione ma devo ringraziare Tajani e i ministri tutti”. Dopo essere stato fermato dalla polizia, Erik “non si è difeso. Gli hanno tolto il figlio e lo hanno affidato ai servizi sociali. Dopo poche ore stavamo già di fronte a un giudice in teleconferenza. Hanno affidato in via temporanea il bambino alla mamma ma manca lo step più importante ovvero quello di poter riavere il bambino in Italia. Credo che la nostra politica abbia fatto un grande lavoro” conclude l’avvocato.