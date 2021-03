Caso vaccini a Firenze, Le Iene: “Fiale a parenti e amici”/ Video: “Dosi buttate via”

La trasmissione di Italia 1, Le Iene, ha cercato di fare luce su quanto avviene nell’hub vaccini più importante della Toscana, quello presso il Mandela Forum di Firenze, dove, secondo lo stesso programma di casa Mediaset, le dosi di vaccino covid avanzate a fine giornata, verrebbero date ai parenti e agli amici degli stessi operatori, o addirittura buttate via perchè in scadenza dopo essere aperte. Il servizio è stato trasmesso nella serata di ieri, venerdì 12 marzo, ed è stato l’inviato Filippo Roma ad occuparsi della vicenda, recandosi appunto al forum fiorentino di cui sopra.

“Ogni giorno – le parole del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, interpellato da Roma – siccome avanzano diverse dosi di vaccino già preparate nelle siringhe che non possono essere ricongelate, succede che gli operatori che sono all’interno a somministrare chiamano gli amici i parenti, vengono portati al Mandela dopo l’orario di chiusura e ricevono il vaccino. Il dramma è che quando finiscono gli amici i vaccini vengono buttati via”. La Iena ha quindi intervistato un uomo che sostiene di essere stato chiamato alle 18:30 per la vaccinazione, pur non avendo diritto: “Ho avuto una corsia preferenziale”, spiega lo stesso.

VACCINI A FIRENZE, UN MEDICO: FIALE A MOGLIE E FIGLI

Filippo Roma si è poi appostato al di fuori della struttura del Mandela Forum, per cogliere qualche eventuale furbetto del vaccino, mentre il consigliere regionale Torselli, entrato nell’hub, ha ricevuto l’invito a sottoporsi ad una dose in quanto avanzata. Un medico, colloquiando con l’esponente di Fratelli d’Italia, ha svelato che con le dosi avanzate sono stati vaccinati la moglie e i figli di numerosi sanitari, aggiungendo “E’ un peccato buttarle”. Dopo l’inchiesta de Le Iene la magistratura ha deciso di aprire un fascicolo mentre il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato “Se viene confermato, è gravissimo”, per poi chiarire attraverso la propria pagina Facebook: “il sistema funziona e nessuna fiala è stata sprecata”. Qui il video del servizio trasmesso ieri



