Cassano: “All’Italia serve un attaccante”/ Verso gli Europei: “Immobile fatica e…”

Quale sarà la nazionale che affronterà gli Europei 2020? Posticipato di un anno, il torneo continentale sta per arrivare e si parla già del gruppo che Roberto Mancini porterà con sé. Argomento di discussione anche per la Bobo Tv, ormai diventata una delle voci più influenti nel mondo del calcio: ne parlano l’anfitrione Christian Vieri con i suoi ospiti Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Ipotesi e tesi non sono state poche, ma si potrebbe riassumere: FantAntonio ha sostanzialmente affermato che l’unico fuoriclasse degno di questo nome sia il Commissario Tecnico Roberto Mancini, perché l’Italia gioca un grande calcio.

Cassano dice anche, però, che davanti ci sia un problema visto che Ciro Immobile “fa una fatica bestiale a buttarla dentro”, e infatti rilancia un’idea ovviamente ironica (cioè “rubare” Robert Lewandowski alla Polonia) e poi una più stuzzicante, cioè giocare con il finto centravanti. Peccato che, per Adani, l’unico adatto a ricoprire quel ruolo sia Nicolò Zaniolo che agli Europei non ci sarà; Cassano rilancia con il nome di Federico Bernardeschi e, soprattutto, quello di Lorenzo Pellegrini. Poi, fa una disamina sulla difesa: “Alessandro Bastoni non ha mai giocato partite di questo tenore, non mi convince con la difesa a 4 e uno tra lui, Acerbi e Chiellini dovrà restare a casa”.

LE IPOTESI SULLA NAZIONALE

Per Christian Vieri, invece l’Italia agli Europei si potrebbe presentare con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma resta da valutare la loro condizione a giugno; riguardo l’attacco, sempre Cassano dice che il problema non è tanto quello dei giocatori in sé ma della mancanza di un fantasista che detti l’ultimo passaggio, tanto che l’unico a imbucare la palla è Bonucci che però, ovviamente, si affida a lanci di 40 metri. Problema che riscontra anche Adani, secondo cui alla nostra nazionale manca la follia negli ultimi metri: non è dunque escluso che Mancini, che “non è convinto al 100% delle sue punte”, possa sorprendere tutti presentandosi con Moise Kean o addirittura Gianluca Scamacca o Giacomo Raspadori. E Ventola, cosa dice? L’ex attaccante dell’Inter sostiene che Nicolò Barella e Gaetano Castrovilli possano essere la soluzione ideale a centrocampo, ma poi lancia una sorta di allarme ricordando che l’Italia non ha mai giocato contro le big europee in partite secche: “Potremmo ritrovarci contro il Portogallo agli ottavi, e andare a casa”. Vero, ma anche questo dopotutto è il bello degli Europei; ad ogni modo manca sempre meno, non resta che aspettare le scelte di Mancini…

