Cassano fuori da Tiki Taka/ Pardo minimizza: “ti aspettiamo”. Spunta lite con…

Antonio Cassano fuori da Tiki Taka. Pierluigi Pardo ha aperto la puntata del programma sportivo trasmessa ieri annunciando l’assenza dell’ex calciatore, opinionista della trasmissione. “Sei il numero 1, ti aspettiamo”, ha detto Pardo mentre mandava un selfie in compagnia di Vieri. Alla domanda di Wanda Nara che ha poi chiesto spiegazioni sull’assenza dell’ex fantasista, ha risposto: “Ne abbiamo già parlato prima, sta bene e ci guarda, gli vogliamo bene“. La Repubblica, però, svela il retroscena sull’assenza di Cassano che sarebbe stato fuori definitivamente dal programma. “L’assenza è definitiva, voluta dai vertici e non certo da Pardo” – scrive Repubblica che poi annuncia anche lo spostamento del programma al lunedì – “Inoltre, alla ripresa Tiki Taka si sposta al lunedì su Italia 1 e non, come sembrava, alla domenica su Retequattro. Dove andrà invece un programma sportivo nuovo con Giorgia Rossi. Insomma, c’è baruffa a Sport Mediaset”, spiega il quotidiano.

CASSANO FUORI DA TIKI TAKA: SPUNTA LITIGIO CON GIORGIA VENTURINI

Qual è il motivo che avrebbe spinto Mediaset a fare fuori da Tiki Taka Antonio Cassano che era uno degli opinionisti fissi? Se Pierluigi Pardo minimizza lasciando intendere che Cassano potrebbe tornare a gennaio, La Repubblica parla di un addio definitivo aggiungendo che la causa di tale decisione potrebbe essere un litigio fuori onda con Giorgia Venturini. A svelare i dettagli del presunto litigio tra Cassano e la Venturini è stato il settimanale Chi: “Ancora burrasca dietro le quinte di Tiki Taka. Questa volta però lo scontro a telecamere spente è avvenuto tra Giorgia Venturini e Antonio Cassano. Tra paroloni e sguardi feroci, i due hanno concluso la puntata lasciando lo studio infilando uscite separate. Solo l’intervento dell’arbitro e conduttore Pierluigi Pardo ha fatto rientrare una situazione che poteva diventare molto calda e rissosa”, si leggeva sul magazine diretto da Signorini. Quale sarà, dunque, la verità?

