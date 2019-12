Wanda Nara/ “Mauro Icardi? Non so dove ci porterà il destino” (Verissimo)

Wanda Nara parla del futuro di Mauro Icardi alla luce del recente trasferimento al Paris Saint-Germain. Lo fa in una lunga intervista a Verissimo, dove si racconta come donna, come diva e come mamma. Oggi infatti la sua carriera nel mondo dello spettacolo procede a vele spiegate verso il Grande Fratello Vip 2019, dove sarà opinionista accanto a Pupo); ma sul fronte calcistico sono ancora diverse le incertezze, a cominciare dal futuro che attende suo marito, che potrebbe tornare nella città meneghina per stare accanto alla sua famiglia. “Io vivo ancora a Milano”, spiega Wanda Nara nel salotto di Silvia Toffanin”, Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato – aggiunge – è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà”.

Wanda Nara: “Siamo ancora dell’Inter, Mauro Icardi…”

Oggi Wanda Nara e tutta la sua famiglia si sentono più nerazzurri che mai, tanto da accogliere con enorme dispiacere la recente eliminazione della squadra dalla Champions League: “Mi è dispiaciuto molto perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte”, svela la moglie di Icardi nel salotto di Verissimo. “Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri”. In una intervista concessa al settimanale Chi, Wanda Nara spiega inoltre l’importanza che ha per Icardi la loro routine familiare: “Mauro è come me – dice la showgirl – quando c’è vuole sempre stare in famiglia. […] Certo, quest’anno che Mauro è a Parigi – dividiamo la nostra vita fra lì e Milano – è dura perché lui è il mio partner anche nella gestione familiare. Mi dà una mano grossissima – conclude Wanda Nara – ed è unico”.

Wanda Nara: “Sono una fan del Grande Fratello”

Dal prossimo gennaio, Wanda Nara affiancherà Pupo nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 2019. “Lo considero l’occasione, un modo per farmi conoscere per davvero”, spiega la moglie di Mauro Icardi al settimanale Chi. “E poi con Alfonso Signorini, che ha l’intelligenza, l’esperienza, la capacità, il fatto che ci sia lui…”. Stando alle parole di Wanda Nara, sarebbe stato proprio il direttore di Chi ad averla convinta a rompere gli indugi e provare un’esperienza televisiva tutta nuova: “Lui è quello che proprio mi ha convinto – spiega la Nara – è speciale, ha sia carattere sia savoir faire”. Oggi, inoltre, Wanda Nara si dice entusiasta di poter partecipare – nelle vesti di opinionista – a un programma che ha sempre amato: “Sono una fan della prima ora del Gf – svela la moglie di Icardi – guardo la versione spagnola, quella argentina e l’italiana”.



