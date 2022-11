Cassano “Richarlison convocato nel Brasile? Scandalo”/ Ma lui segna in semirovesciata

Antonio Cassano, durante una diretta video, aveva criticato la convocazione di Richarlison da parte del Brasile per i Mondiali Qatar 2022 e nella serata di ieri, probabilmente, devono essere fischiate le orecchie al talento di Bari Vecchia. Infatti, com’è noto, nella prima partita del proprio girone i verdeoro hanno avuto la meglio sulla Serbia con il punteggio di 2-0, mettendo il primo tassello in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Indovinate chi ha realizzato entrambe le reti messe a referto dai sudamericani? Esatto, proprio il bomber del Tottenham.

Peraltro, Richarlison non si è limitato a siglare una doppietta, ma, quasi a voler smentire Cassano, si è inventato quello che potrebbe essere il gol copertina di questa edizione della rassegna calcistica iridata: una sensazionale semirovesciata che ha strappato gli applausi dei telecronisti di tutto il mondo e ha mandato in visibilio la tifoseria brasiliana, estasiata dalla giocata fenomenale.

RICHARLISON “SMENTISCE” CASSANO: DOPPIETTA ALLA SERBIA E BRASILE PRIMO

Così, al triplice fischio finale, mentre Richarlison e compagni celebravano il successo all’inglese su Mitrovic e compagni, con tanto di canti e balletti negli spogliatoi, sui social media è iniziata una campagna massacrante nei confronti del malcapitato Antonio Cassano: nelle bacheche di numerosi utenti è stato pubblicato il video dell’ex calciatore che stroncava senza possibilità di appello il match winner del Brasile.

Ma quali sono le esatte parole che Cassano ha pronunciato nei confronti del giocatore in forza agli Spurs, in Premier League? Eccole di seguito: “Richarlison non sa stoppare la palla, è scandalosa la sua convocazione al posto di Firmino che è un fenomeno”. Sulle qualità di Firmino nulla da ridire, ma Richarlison ha dimostrato di meritarsi il palcoscenico che il ct Tite ha voluto riservargli, mettendo invece in risalto le scarse abilità di “profeta” da parte di FantAntonio…

