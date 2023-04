Cassano vs Mourinho/ La moglie di Livaja applaude le parole dello Special One

In questi giorni sta tenendo banco la querelle fra Antonio Cassano e José Mourinho. Fantantonio ha più volte criticato lo Special One nel corso dei suoi interventi, e durante la penultima puntata della Bobo Tv aveva raccontato: “Come allenatore non mi dà niente, se allena il Real Madrid o allena la Sanmartinese per me è uguale”. Parole a cui il tecnico della Roma aveva risposto per le rime, dicendo: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono”.

“Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real – aveva continuato Mourinho – a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui”. Il tecnico di Setubal aveva poi aggiunto altre parole piuttosto sibilline: “Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura”. A quel punto era scattata la caccia per cercare di scoprire cosa si nascondesse dietro tali dichiarazioni e cosa c’entrasse Livaja.

CASSANO VS MOURINHO, LA MOGLIE DI LIVAJIA: “APPLAUSI PER LO SPECIAL ONE”

Cassano, ha replicato a Mourinho nell’ultima puntata della BoboTv, dicendo: “Ho litigato con lui – riferendosi all’ex attaccante Livaja – ci siamo detti delle parole, di tutto e di più io a lui e lui a me. Dopo due giorni amici come prima e si è andati avanti. Digli a quel coniglietto che ti racconta le ca*ate, che sono ca*ate. Altra figura di m…a, oltre come fai giocare le tue squadre”.

Le parole di Cassano sono giunte anche a Iris Rajcic, moglie proprio di Livaja, che ha ricondiviso su Instagram, attraverso le proprie stories, alcuni dei tweet inerenti la replica di Mourinho a Cassano, dopo di che la stessa ha voluto dire la sua in prima persona, postando due emoticon, una faccia che ride e una che applaude, per poi aggiungere: “Le dichiarazioni di Mourinho in conferenza stampa sono da applausi”.

