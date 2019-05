Cassino, grave incidente sulla Superstrada/ Due coniugi sono gravi: traffico in tilt

Grave incidente nei pressi di Cassino sulla Superstrada all’altezza di Belmonte Castello: secondo quanto si apprende si è verificato nelle ultime ore (prima di mezzogiorno) un violento scontro frontale tra due automobili e che ha coinvolto in totale quattro persone. Al momento non è ancora ben chiara la dinamica di quello che è l’ennesimo incidente avvenuto su questa arteria di comunicazione nella provincia di Frosinone ma quello che è certo è che sono almeno quattro le persone coinvolte in questo sinistro e che due le persone ferite in modo gravi, ovvero una coppia di coniugi che è originaria di Sora. Inizialmente si era parlato di un impatto mortale ma con le forze dell’ordine sul posto è arrivata la conferma che al momento non c’è stato altro spargimento di sangue su questo tratto di strada che in passato è stato più volte teatro di fatti tragici.

DUE FERITI SONO GRAVI

Una delle due vetture coinvolte nell’incidente avvenuto attorno alle ore 12 sulla Superstrada Cassino-Sora è una Bmw 520 su cui viaggiava la coppia di coniugi originaria di Villa Latina che, a differenza degli occupanti dell’altra automobile, sono stati portati all’ospedale di Cassino: le loro condizioni sarebbero gravi e la prognosi sarebbe riservata. Intanto sul posto sono ancora presenti non solo i Carabinieri del Norm di Cassino ma anche i Vigili del Fuoco: anche per questo motivo, con le operazioni di rimozioni delle due auto ancora in corso, il traffico sulla Superstrada è ancora in tilt e sono segnalati dei rallentamenti, tanto che molti automobilisti sono stati invitati a fare marcia indietro e a scegliere dei percorsi alternativi.

