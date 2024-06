Cast Grande Fratello 2024-25, tra i concorrenti anche un ex volto di Temptation Island?/ Il rumor bomba

Grande Fratello 2024-25, nel cast un ex volto di Temptation Island? Il rumor

L’estate è ormai alle porte ma la macchina organizzativa della prossima stagione televisiva sembra essersi già avviata, pur con largo anticipo, per non farsi trovare impreparata. Anche il Grande Fratello si sta mobilitando, alla ricerca di nuovi concorrenti per il cast della prossima edizione che prenderà il via il prossimo settembre, e a distanza di pochi mesi Alfonso Signorini ha già aperto i casting per i provini, alla ricerca dei gieffini perfetti. Intanto, tra le prime indiscrezioni sul nuovo cast, ne spunta una che coinvolge un ex volto di Temptation Island: Nicola Tedde.

Il ragazzo ha preso parte al docu-reality dei sentimenti di Canale5 pochi anni fa, in coppia con la fidanzata Sabrina Martinengo, con la quale si è poi lasciato. E dovrebbe essere proprio lui il Nicola cui fa riferimento un’indiscrezione di Amedeo Venza, blogger ed esperto di gossip, che tra le sue Instagram story ha rivelato: “Ve lo ricordate Nicola? Ha partecipato a qualche edizione fa di Temptation Island, in questi giorni ha ricevuto il messaggio dalla pagina del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione”.

Grande Fratello e il cast della nuova edizione: le rivelazioni di Alfonso Signorini

Dunque, come riporta Amedeo Venza nella sua indiscrezione social, sarebbe stata addirittura la produzione del Grande Fratello a contattare Nicola con un messaggio. Il blogger ha anche condiviso nella IG story una foto del ragazzo con Sabrina Martinengo ai tempi di Temptation Island, spiegando dunque al suo pubblico a quale ‘Nicola’ si faccia riferimento. Alfonso Signorini sarebbe dunque intenzionato ad attingere anche al docu-reality di Filippo Bisciglia, per trovare i gieffini del futuro.

Intanto, sulle pagine del settimanale Chi, il conduttore e giornalista aveva così commentato l’apertura dei casting per la nuova edizione del GF: “In questi giorni ho incominciato a prendere visione di migliaia di video che stanno arrivando a me e alla redazione del programma da parte di chi si vuole candidare alla prossima edizione. L’età anagrafica degli aspiranti gieffini è equamente ripartita, tra giovani di venti, trent’anni e signore e signori sessanta, settantenni che non vedono l’ora di salire sulla giostra“.

