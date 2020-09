CASTIGLIONCELLO, STORICA VILLA DI ALBERTO SORDI IN VENDITA/ Costa 6 milioni di euro

Villa Corcos, per tutti la villa di Alberto Sordi a Castiglioncello, in provincia di Livorno, torna in vendita. Finisce sul mercato quella che Albertone non esitava a definire “la villa delle vacanze meravigliose“. Lo ha annunciato Engel & Völkers, agenzia specializzata nella vendita di case di lusso. Chi volesse regalarsi l’opportunità di vivere negli ambienti che hanno ospitato Alberto Sordi dovrà mettere in conto di sborsare una cifra non alla portata di tutte le tasche: Villa Corcos viene infatti valutata sei milioni di euro. Costruita alla fine dell’Ottocento, appartenuta prima al pittore Vittorio Corcos e poi ad Alberto Sordi, la villa nel corso degli anni è stata frequentata in passato dai Macchiaioli. Per lei anche un’apparizione nel film Il sorpasso di Dino Risi.

CASTIGLIONCELLO, STORICA VILLA DI ALBERTO SORDI IN VENDITA

Villa Corcos, come sottolinea La Repubblica, è stata per lungo tempo “ritiro del cinema italiano con Suso Cecchi D’Amico, Marcello Mastroianni e molti altri”. Alberto Sordi l’acquistò dalla figlia del pittore Vittorio Corcos, successivamente, pochi anni prima di morire decise di vendere ad un imprenditore toscano la proprietà, che comprende un edificio principale di 900 metri quadrati su 4 piani, con l’aggiunta di altri 600 mq di terrazze e loggiati, oltre a due dependance (circa 90 mq ciascuna) e un parco di 4000 mq. Non mancano nemmeno la piscina e l’accesso privato al mare. Villa Corcos è stata sottoposta agli inizi del millennio ad un minuzioso restauro conservativo che ha lasciato intatto anche lo studio di Sordi, con il ritratto dell’attore e quello di Corcos in bella mostra. Ancora presenti lo scrittoio, altri oggetti personali di Sordi, oltre a diverse foto che lo ritraggono in diversi momenti della sua carriera.



