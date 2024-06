Castrazione chirurgica per reati sessuali sui bambini/ Approvato il disegno di legge in Louisiana

Castrazione chirurgica per chi commette crimini sessuali nei confronti del bambini di età minore di 13 anni: è questa la proposta di legge, oggi approvata, che arriva dalla Louisiana. I legislatori Usa hanno approvato il disegno di legge che prevede appunto una castrazione chirurgica per chiunque commetta abusi nei confronti di minori di 13 anni, da aggiungersi ovviamente alla pena detentiva. Diversi Stati degli Usa, tra cui la Louisiana, prevedono già la castrazione chimica che prevede l’utilizzo di farmaci in grado di bloccare il testosterone per diminuire il desiderio sessuale: questa pratica è però diversa da quella ora approvata dallo Stato, essendo questa una proceduta più invasiva.

Come spiegano i media statunitensi, se una persona giudicata colpevole e costretta a sottoporsi alla castrazione chirurgica non dovesse presentarsi o si rifiutasse di farlo, verrebbe “accusata di mancata osservanza” e potrebbe rischiare altri anni di carcere, da tre a cinque. Il provvedimento è stato approvato dai legislatori ma ora passerà in mano al governatore Jeff Landry che deciderà se firmarlo o porvi un veto.

Castrazione chirurgica in Louisiana: applicabile ai pedofili ma non retroattiva

In Louisiana attualmente ci sono in carcere 2.224 persone accusate di aver commesso crimini sessuali nei confronti dei bambini di età inferiore a 13 anni: anche in caso di approvazione del disegno di legge, però, questi non potrebbero essere sottoposti alla castrazione chirurgica, che sarebbe disposta solamente nei confronti di chi commetterà il reato a partire dal primo di agosto del 2024.

Il testo del disegno di legge sulla castrazione chirurgica in Louisiana ha ottenuto la maggioranza di entrambe le camere, guidate dai Repubblicani: a votare contro sono stati i Democratici alla Camera ma nonostante ciò, la proposta è passata con 74 voti a favore contro 24 contrari, mentre al Senato sono stati 29 i favorevoli contro 9 contrari. La pena, secondo quanto riporta Quotidiano Nazionale, non sarà automatica: saranno i giudici a decidere caso per caso, stabilendo se applicarla o meno.

