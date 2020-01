Castrovilli al Napoli? / Calciomercato news: De Laurentiis lo vuole, affare difficile

Probabile nuovo obbiettivo del calciomercato in casa dei partenopei è certamente Gaetano Castrovilli, su cui il Napoli ha messo gli occhi se non per la sessione di gennaio, almeno per quella estiva. Come ci riporta questa mattina il quotidiano il Mattino, De Laurentiis, sempre molto attento alle giovani eccellenze nazionali, ha messo nel mirino proprio il centrale della Fiorentina classe 1997, protagonista di un inizio di stagione interessante. Il gigliato infatti ha presto convinto staff e tifosi della viola fin dalle amichevoli estive e in campionato lo stesso Castrovilli ha messo da parte ben 16 presenze per la Serie A con solidi 1373 minuti di gioco e con 2 assist e tre gol a segno. Dati che rendono dunque il centrale un profilo più che appetibile per la dirigenza campana e non solo, visto che pure l’Inter si è fatta avanti.

CALCIOMERCATO NAPOLI, AFFARE COMPLICATO CON LA FIORENTINA

Perchè però Castrovilli possa approdare al Napoli la strada al momento ci pare molto lunga. La Fiorentina infatti non pare affatto intenzionata a separarsi dal suo gioiello e certo non ha intenzione di farlo partire in direzione del capoluogo campano prima della sessione estiva. Secondo le ultime voci di calciomercato pare che la dirigenza del club azzurro abbia già messo sul tavolo un’offerta da 22 milioni di euro per il talento dei gigliati, ma la trattativa rimane in salita. Da non scordare poi che il profilo del giovane sta facendo gola ad altri club e non è da escludere un’asta per il suo cartellino nei prossimi mesi.

